ХАМАС надеется на поддержку России в восстановлении сектора Газа

Фото: Динар Фатыхов

Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на поддержку Российской Федерации в вопросах соблюдения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также в восстановлении анклава. Об этом ТАСС сообщил представитель ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.

— Мы рассматриваем Россию как дружественную страну, и она может стать партнером для нашего народа в секторе Газа в будущем, помогая ему восстанавливать анклав и оказывая дипломатическое и политическое давление на Израиль, чтобы он уважал достигнутое соглашение о прекращении огня, — отметил представитель ХАМАС.

Аль-Каддуми также подчеркнул, что ХАМАС всегда рассматривает роль России как «позитивную, эффективную и поддерживающую в палестинском вопросе», которая может помочь в реализации прав палестинского народа.

Напомним, прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Перед этим Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки.

Рената Валеева