Эксперт рассказал, сколько могут зарабатывать татарстанские блогеры

В Татарстане блогеры могут зарабатывать от 20 тысяч рублей до 1,5–3 млн в месяц и более. Об этом рассказал руководитель региональной студии Insight People Исмаил Сафиулов.



По его словам, в последние два года в республике количество блогеров стало активно расти. Одна из причин — пандемия коронавируса. Причем в настоящее время в сотрудничестве с ними заинтересован не только региональный бизнес, но и федеральные компании.

Фото: Ринат Назметдинов

Сафиулов отметил, что размер дохода зависит от желания развиваться. Чем больше блогер прилагает усилий к развитию, тем больше он зарабатывает. Однако стоит учитывать, что конкуренция между ними огромная, передает РБК.

В прошлом месяце стало известно, что Татарстан вошел в число регионов по максимальному доходу самозанятых. Также республика оказалась в топе и по количеству самозанятых — в РТ на 100 тысяч населения приходится 4,3 тысячи самозанятых.



Диана Жиленкова