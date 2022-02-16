В Татарстане в два раза выросло число дел о банкротстве граждан
В Татарстане на 50% выросло число дел о банкротстве граждан, сообщил сегодня на итоговом расширенном совещании Арбитражного суда РТ его председатель Максим Боровков.
В 2020 году таких заявлений было 3,8 тысячи и 2,03 тысячи дел рассмотрели. А в минувшем году эти цифры составили уже 5,7 и 4,2 тысячи соответственно. Рост поступивших заявлений по сравнению с предыдущим годом составил вдвое, а в отношении рассмотренных дел он увеличился более чем в два раза.
Нагрузка на судей Арбитражного суда РТ в минувшем году выросла почти на 30%. В 2021 году в татарстанский арбитраж поступило 32,5 тысячи исковых заявлений, что примерно на 7% больше, чем было в 2020 году.
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