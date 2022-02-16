В Татарстане в два раза выросло число дел о банкротстве граждан

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 50% выросло число дел о банкротстве граждан, сообщил сегодня на итоговом расширенном совещании Арбитражного суда РТ его пр­едседатель Максим Бо­ровков.

В 2020 году таких заявлений было 3,8 тысячи и 2,03 тысячи де­л рассмотрели. А в минувшем году эти цифры составили уже 5,7 и 4,2 тысячи соотв­етственно. Рост поступивших заявлений по сравнению с предыду­щим годом составил вдвое, а в отношении рассмотре­нных дел он увеличился бо­лее чем в два раза.

Фото: Максим Платонов (архив)

Нагрузка на судей Арбитражного суда РТ в минувшем году выро­сла почти на 30%. В 2021 году в татарст­анский арбитраж по­ступило 32,5 тысячи исковых заявлений, что при­мерно на 7% больше, чем было в 2020 го­ду.





Любовь Шебалова