Профессор КФУ спрогнозировал в марте теплую погоду

Фото: Максим Платонов

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, как пройдет последняя декада зимы. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

По его словам, погода в зимние месяцы на территории Татарстана была теплой и снежной из-за того, что ее определяли преимущественно циклоны и атмосферные фронты, которые шли с Северной Атлантики. В ближайшие дни с запада придет циклон с атмосферными фронтами из-за чего начнет понижаться давление, а температура будет расти. Также возможны осадки в виде мокрого снега или снега с дождем.

Завтра, по прогнозам Гидрометцентра России, ожидается минус 4 градуса, в пятницу — минус 1 градус. В субботу начнется оттепель, будет плюс 1 градус, в воскресенье и понедельник — ноль. Высока вероятность осадков.

На данный момент норма осадков за февраль уже перевыполнена. Их выпало 38 миллиметров, а должно быть порядка 34 миллиметров. Он отметил, что в нашем регионе март считается зимним месяцем, но маловероятно, что он будет холодным. Растаять снежный покров должен только к середине апреля.

Фото: Максим Платонов

С 1 февраля и по состоянию на 6.00 10 февраля в столице Татарстана уже выпало 34 миллиметра осадков. На сегодня высота снежного покрова в Казани составляет 70 сантиметров, сообщил «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.



Максим Кокунин