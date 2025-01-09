Что будем читать в 2025 году: размышления в космосе, поиск биологических родителей и последствия колониализма

Выбор «Реального времени»: 35 самых ожидаемых книг этого года

Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова ознакомилась с планами издательств на этот год и выбрала наиболее значимые книги, на которые стоит обратить внимание.

Сорж Шаландон. «Бешеный», «Фантом Пресс»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман рассказывает о судьбе детей, оказавшихся в колонии для несовершеннолетних преступников на Бель-Иль-ан-Мер в 1934 году, в том числе о мистической истории одного из сбежавших мальчиков. История фокусируется на Жуле Бонно, прозванном «Тигной», который, пережив жестокие наказания и унижения, находит силы для побега. В этом учреждении насилие и жестокость становятся повседневной реальностью для детей, которых преследуют за малейшие проступки. В книге переплетаются вымышленные события и реальные факты, такие как массовая охота на сбежавших детей и присутствие поэта Жака Превера, который стал свидетелем этих событий. Роман раскрывает глубокие социальные и политические темы, ставя под вопрос систему наказания и воспитания, а также судьбы людей, которых общество отвергло.

Рецензию на роман Соржа Шаландона «Сын негодяя» читайте здесь.

Дэвид Фостер Уоллес. «Бледный король», АСТ

Реальное время / realnoevremya.ru

Действие «Бледного короля» разворачивается среди рутинной работы в налоговой службе. Но перекладывание бумажек в итоге наводит героя на глубокие размышления о смысле жизни. Неоконченный роман Дэвида Фостера Уоллеса исследует героизм обыденности, силу сосредоточенности и цену человеческой свободы. Сквозь череду фрагментарных историй персонажи раскрывают сложные связи между бюрократией, депрессией и попытками найти смысл в рутине. Читателя ждут яркие всплески юмора, философские размышления и метафорические путешествия вглубь человеческого сознания. Секреты мозга, информационная перегрузка и способность находить необычное в повседневном становятся главными темами книги. Уоллес показывает, как внимание и осознанность могут преодолеть апатию и цинизм. «Бледный король» — это не только вызов скуке, но и гимн человеческому духу, который ищет глубину даже там, где, казалось бы, есть только пустота. Этот роман был номинантом на Пулитцеровскую премию в номинации «Художественная литература» в 2012 году.

Кемаль Дауд. «Гурии», «Поляндрия NoAge»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман рассказывает историю юной алжирки по имени Оуб, чья жизнь стала воплощением памяти о двух войнах: войне за независимость, которую она не застала, и Гражданской войне 1990-х, оставившей неизгладимый след. Оуб утратила голос и обрела на своем теле шрамы, которые стали молчаливыми свидетелями ее трагедии. Общаясь с неродившейся дочерью, она осмысляет прошлое, полное страха, и боль выбора в будущем. В обществе, где запрещено говорить о кровавых событиях недавнего прошлого, героиня отправляется в родное село, надеясь найти ответы среди теней погибших. Роман соединяет красоту и ужасы, описывая борьбу женщины, стремящейся сохранить голос — как свой, так и своего народа. Это яркое произведение о памяти, сопротивлении и цене, которую приходится платить за право жить и говорить. За этот роман в 2024 году Кемаль Дауд получил Гонкуровскую премию.

Персиваль Эверетт. «Джеймс», Corpus

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Джеймс» Персиваля Эверетта — переосмысление классического произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», рассказанное с точки зрения беглого раба Джима. В центре сюжета — побег Джима, который стремится сохранить свою семью, и его путешествие вниз по реке Миссисипи в поисках свободы. Эверетт превращает второстепенного персонажа оригинальной книги в образованного и глубоко осмысленного героя, бросающего вызов несправедливости общества. Книга исследует темы рабства, идентичности и силы языка, подчеркивая важность образования и субверсивной роли чтения и письма. Автор сочетает элементы приключений с мрачными реалиями исторического контекста, добавляя сатирические и философские акценты. Внимание уделяется двойной игре Джима, скрывающего свои знания за «рабским фильтром», чтобы выжить в мире угнетения. Роман рассказывает о наследии рабства и культурных стереотипах. «Джеймс» — это мощный, умный и бескомпромиссный ответ литературной традиции. Роман вошел в шорт-лист Букеровской премии 2024 года.

Андре Асиман. «Джентльмен из Перу», Popcorn Books

Реальное время / realnoevremya.ru

Группа друзей, встретившихся спустя десять лет на побережье Амальфи, становится свидетелями необычного явления. В местном отеле они замечают загадочного мужчину с белой бородой, который каждый вечер курит сигарету на веранде. Когда один из друзей, Марк, ощущает облегчение после того, как мужчина неожиданно исцеляет его боль, группа решает узнать больше о его способностях. Постепенно они обнаруживают, что этот человек, Рауль, обладает необыкновенными знаниями о каждом из них, и кажется, что он может видеть их прошлые жизни и будущее. Сюжет развивается вокруг философских размышлений о перевоплощении, параллельных мирах и тонких связях между людьми. Вдохновляющая, магическая и эмоционально насыщенная история раскрывает тему любви и самопознания через встречу с мистическим незнакомцем.

Рецензию на сборник Андре Асимана «Алиби» читайте здесь.

Анна Ларсдоттер. «Женщины в бою», «Издательство Ивана Лимбаха»

Реальное время / realnoevremya.ru

Эта книга посвящена женщинам, сыгравшим важную роль в событиях Второй мировой войны. В центре внимания — истории около двадцати женщин, которые служили в различных военных и гражданских структурах: от медсестер и снайперов до женщин, работавших в армии разных стран. Книга повествует об их подвигах и повседневной жизни в самых разных уголках мира — от Китая и Бирмы до Нормандии и Карелии. Внимание уделено их мотивации, стремлениям и вызовам, с которыми они сталкивались, включая гендерные стереотипы и предвзятое отношение. Через личные истории этих женщин, основанные на интервью, дневниках и воспоминаниях, раскрывается их значимый вклад в победу и влияние на ход войны.

Екатерина Манойло. «Золотой мальчик», «Альпина Проза»

«У маленького Вити есть дар, буквально «нюх» на золото. В городе эта способность приносит только неприятности, но когда семья вынуждена вернуться на родину — в поселок, бывший прииск на Колыме, у Вити появляется таинственный покровитель. «Золотой мальчик» — это приключенческий роман взросления с элементами магического реализма. Основное действие разворачивается в 90-е в Великом Новгороде, Вильнюсе и в поселках Магаданской области», — рассказала «Реальному времени» писательница Екатерина Манойло о своем новом романе.

Филипп Пеллетье. «Империя якудза. Преступный мир и национализм в Японии», «Альпина нон-фикшн»

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Филиппа Пеллетье посвящена исследованию мира якудза и их тесным связям с ультраправыми силами Японии. Автор анализирует, как эта архаичная, почти феодальная структура сохраняется в современной демократической Японии, несмотря на ее технологическое и экономическое развитие. Пеллетье сравнивает якудза с другими преступными группировками, например с сицилийской мафией, чтобы выявить общие черты и показать уникальность японской мафии, в частности ее связи с экстремистскими идеологиями. Книга также затрагивает малоизвестные аспекты, такие как влияние якудза на политическую жизнь страны, включая паназиатизм и военный фашизм. Это исследование позволяет переосмыслить традиционные представления о японской преступности и ее роли в обществе.

Саяка Мурата. «Исчезающий мир», Popcorn Books

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга описывает альтернативную реальность, в которой после Второй мировой войны в Японии секс между супругами стал считаться табу, а дети рождаются исключительно с помощью искусственного оплодотворения. В этом обществе семья не существует в традиционном смысле, а детей воспитывают коллективно. Главная героиня пытается приспособиться к новым нормам, ограничиваясь внебрачными связями и находя утешение в аниме. Однако ее жизнь меняется, когда они с мужем решают переехать в экспериментальный город, где дети воспитываются в условиях полной анонимности, а роль семьи исключена. Книга исследует переосмысленные понятия любви, семьи и сексуальных отношений, затрагивая вопросы морали, табу и социального контроля, а также давая неожиданные и шокирующие ответы на эти вопросы.

Рецензию на роман Саяки Мураты «Земляноиды» читайте здесь, а на сборник «Церемония жизни» — здесь.

Мартин Маккинес. «К вознесению», «Строки»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «К вознесению» рассказывает о путешествии молодого микробиолога Ли, чья жизнь связана с исследованием древних океанических организмов. Вначале сюжет сосредоточен на работе Ли в Атлантическом океане, где она исследует необычную впадину. Это приводит к открытию, которое ставит под сомнение все, что человечество знало о своем происхождении. Исследования в океане приводят Ли в пустыню Мохаве и в амбициозную космическую программу, что становится ключом к более широкому космическому замыслу. В процессе работы женщина сталкивается со сложным выбором: продолжить свою карьеру, покинув семью, или остаться с умирающей матерью. Роман сочетает элементы научной фантастики и философской драмы, исследуя темы человеческого существования, научных открытий и связи с природой. «К вознесению» погружает в мир, где микроскопическое и космическое пересекаются, раскрывая истину о человеческой сущности. В 2023 году роман вошел в длинный список Букеровской премии, а в 2024-м получил премию Артура Кларка за лучший научно-фантастический роман.

Дженни Эрпенбек. «Кайрос», «Синдбад»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Дженни Эрпенбек «Кайрос» повествует о сложных отношениях между 19-летней студенткой Катариной и 53-летним писателем Хансом. Их связь началась в Восточном Берлине в 1986 году. На фоне развала ГДР и социальных изменений после 1989 года развивается любовная история, полная манипуляций, насилия и самообмана. Катарина и Ханс оказываются заперты в замкнутом круге страсти, интриг и философских размышлений о жизни и времени. Взаимные обвинения, а также недавняя встреча с молодым театральным работником становятся катализатором разрушения их отношений. Роман охватывает не только личную трагедию героев, но и глубоко затрагивает политические и социальные процессы, происходившие в Восточной Германии в последние годы существования социалистического государства. Эрпенбек передает атмосферу обостренных эмоций и исторической судьбы, в которой личные переживания переплетаются с общественными изменениями. С этим романом писательница получила Международную букеровскую премию в 2024 году.

Бенхамин Лабатут. «Камень глупости», Ad Marginem

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга состоит из двух эссе, в которых автор исследует темы хаоса и безумия через призму научных теорий, литературы и личных переживаний. В первом эссе рассматривается концепция безумия, где обсуждаются идеи Геделя, Лавкрафта, Филиппа К. Дика и философия науки. Автор задается вопросами о природе реальности и поднимает тему того, как правда и безумие могут быть симптомами одного и того же заболевания. Во втором эссе внимание сосредоточено на картине «Извлечение камня глупости» Иеронима Босха и личных переживаниях автора, связанных с обвинением в плагиате. Книга переплетает науку, философию и искусство, поднимая вопросы о границах познания и смысле человеческой жизни в эпоху хаоса и нестабильности.

Итамар Вийера Жуниор. «Кривой плуг», «Строки»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Кривой плуг» рассказывает о жизни потомков рабов в бедном северо-восточном регионе Бразилии, где тема эксплуатации и социальной несправедливости продолжает оставаться актуальной и по сей день. Действие сосредоточено на судьбе двух сестер, Бибианы и Белонизии, чьи жизни навсегда изменяются после трагического инцидента с древним ножом, найденным в доме их бабушки. Мифология, магический реализм и социальный реализм переплетаются в рассказе о борьбе с системой рабства, которая не исчезла с официальной отменой рабства в Бразилии. Через личные истории героинь затрагиваются темы насилия, гендерных ролей, религиозных верований и борьбы за выживание. Автор использует метафоры крови и земли, чтобы подчеркнуть неразрывную связь народа с его историей и территорией. Вдохновленный реальными проблемами роман ставит важные вопросы о наследии колониализма и последствиях для беднейших слоев общества. В 2024 году роман вошел в короткий список Международной Букеровской премии.

Гюнтер Грасс. «Крысиха», «Альпина Проза»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Крысиха» Гюнтера Грасса — философская и антиутопическая история, в которой переплетаются реальность и фантазии, а центральной фигурой становится говорящая крыса. В своих снах рассказчик сталкивается с пророчеством о конце человечества и восходе крыс как новых властителей Земли. Этот апокалиптический сценарий развивается в городе Гданьске, где крысы создают новое общество, основанное на солидарности. В то же время рассказчик предлагает собственное видение будущего через различные сюжетные линии, включая истории о художнике Мальскате, фальшивых росписях и поисках утопического города Винета. Книга критикует человеческую природу и ставит вопрос о разрушительных последствиях технологического прогресса и политической тяги. В произведении также обсуждаются темы экологии, социальной несправедливости и ядерной угрозы, что делает его актуальным даже спустя десятилетия после написания.

Фернандо Арамбуру. «Мальчик», Corpus

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Мальчик» Фернандо Арамбуру основан на трагическом событии 1980 года в баскском городке Ортуэлья, где взрыв газа в школе унес жизни 50 детей и трех взрослых. Автор рассказывает историю семьи, потерявшей своего единственного ребенка. Через образы деда, матери и отца Арамбуру передает их боль, горечь и путь к преодолению утраты. Искренний, без излишнего драматизма текст исследует темы смерти, траура и восстановления жизни. Дед мальчика становится центральной фигурой, чья безусловная любовь и неподдельная человечность трогают до глубины души. Смена перспектив, динамичные главы и мастерство автора делают роман насыщенным и эмоционально сильным. Арамбуру избегает сенсационности, отдавая дань уважения жертвам трагедии, и создает произведение, которое учит понимать, сочувствовать и ценить силу человеческого духа.

Гитанджали Шри. «Могила песка», Inspiria

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Могила песка» Гитанджали Шри — это путешествие через языковые и культурные границы, которые соединяют прошлое и настоящее. В центре сюжета — 80-летняя вдова. Она преодолевает депрессию после смерти мужа и обретает новую цель в жизни. В процессе героиня ставит под сомнение привычные представления о возрасте, гендере и семейных ролях. Повествование раскрывает сложные вопросы идентичности, памяти и трагедии раздела Индии в 1947 году. Книга исследует феномен границ — не только географических, но и ментальных, социальных и личных. «Могила песка» — это одновременно легкая и философская история, которая переосмысливает границы как пространство для единения, а не разделения, и открывает новые горизонты в современной литературе. За этот роман писательница получила Международную букеровскую премию в 2022 году.

Ронен Штайнке. «Мусульманин и еврейка. История спасения в Берлине», «Книжники»

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга освещает малоизвестную историю, происходившую в Берлине времен Второй мировой войны. Египетский врач Мохаммед Хельми, живший в столице Германии, рисковал жизнью, спасая еврейскую девушку Анну Борос и ее семью от преследования гестапо. Его действия стали примером мужества и сопротивления злу, и он остается единственным арабом, удостоенным почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориала Холокоста. Рассказ переплетается с описанием старого арабского Берлина времен Веймарской республики — прогрессивного и культурного, далекого от стереотипов о неприязни к евреям. История полна напряжения и драматизма, начиная с фальшивых паспортов и заканчивая опасными встречами с нацистами. На фоне масштабных депортаций, происходивших по всей Германии, подвиг Хельми обретает особую значимость. Книга также исследует сложные отношения арабской общины с нацистским режимом от сотрудничества до участия в сопротивлении. Это повествование об удивительном человеке, который противопоставил свою веру и мораль бесчеловечному террору.

Ричард Осман. «Мы раскрываем убийства», МИФ

Реальное время / realnoevremya.ru

На отдаленном острове, полном тайн и опасностей, сталкиваются два противоположных характера: адреналиновая охотница, телохранительница Эми Уилер и ее спокойный, уставший от бурной жизни тесть, бывший полицейский Стив Уилер. Их объединяет борьба с коварным преступником Франсуа Лубе, мастером маскировки и опасных схем, который использует ничего не подозревающих инфлюенсеров для транспортировки денег. Когда трупы и улики начинают скапливаться вокруг Эми, ее жизнь оказывается под угрозой, и только Стив может ей помочь. Вынужденный покинуть уют своей тихой жизни, он отправляется в путешествие, полное загадок, эксцентричных персонажей, как, например, знаменитая писательница Рози Д’Антонио, и смертельных гонок с убийцами. Эта динамичная история, полная остроумия, неожиданных поворотов и тонких наблюдений за человеческими отношениями, задает новый вектор в творчестве Ричарда Османа, создавая мир, где детектив и приключение переплетаются в яркий, запоминающийся сюжет.

Евгения Басова. «Наблюдатели», «КомпасГид»

Реальное время / realnoevremya.ru

В сборнике Евгении Басовой речь идет о жизни людей, за которыми наблюдают загадочные существа с других планет, иногда принимающие облик домашних животных. Герои произведений — дети и подростки, которые столкнулись с вопросами взросления и самопознания. Каждый рассказ затрагивает важные темы: отношения с родителями, мечты, одиночество и надежда. В одном из рассказов мальчик Игорек пытается понять, каким был его отец, в другом — дети из детдома ищут дружбы и готовы на жертвы ради этого. Наблюдатели, наблюдая за землянами, сталкиваются с вопросом, действительно ли люди способны создавать свое будущее.

Сельва Альмада. «Не река. Ветер, который разрушает», «Лайвбук»

Реальное время / realnoevremya.ru

Под одной обложкой выйдет сразу два романа аргентинской писательницы Сельвы Альмады. В книге «Не река» на фоне зловещей островной природы разворачивается напряженная история, где реальность и воспоминания переплетаются подобно течению реки. Два старых друга, Энеро и Эль Негро, отправляются на рыбалку вместе с Тило — сыном их недавно погибшего товарища. Сюжет движется сквозь череду трагедий, вплетенных в повседневность, и показывает скрытые слои мужских отношений, обремененных культурой токсичной маскулинности. «Не река» — это одновременно обвинение бездействию перед социальным злом и попытка осмыслить борьбу за выживание в условиях, где природа равнодушна, а люди — жестоки. Книга вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии в 2024 году.

В центре сюжета романа «Ветер, который разрушает» — встреча четырех героев в заброшенном уголке аргентинской пампы. Евангелический проповедник Пирсон, одержимый идеей спасения «грязных душ», и его шестнадцатилетняя дочь Лени оказываются в мастерской циничного автомеханика Гринго Брауэра и его молодого помощника Тапиоки. Природа здесь становится безмолвным свидетелем человеческой драмы. Каждый из героев, будь то проповедник, механик или подростки, сталкивается с внутренними противоречиями, раскрывая свои слабости и надежды. Минимализм стиля подчеркивает напряженность повествования, превращая роман в глубокое размышление о вере, ответственности и силе выбора.

Хуан Габриэль Васкес. «Оглянуться назад», «Лайвбук»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Оглянуться назад» Хуана Габриэля Васкеса основан на реальной истории режиссера Серхио Кабреры и его семьи, охваченной вихрем исторических событий XX века. Книга охватывает широкий временной и географический диапазон: от Гражданской войны в Испании и последующего изгнания в Латинскую Америку до пребывания в Китае во времена Культурной революции и участия в маоистской партизанской борьбе в Колумбии. Это повествование о семье, раздираемой идеологическими убеждениями и политическими конфликтами, где личная жизнь переплетается с великими потрясениями эпохи. Васкес объединяет частное и общественное, создавая портрет людей, чьи судьбы оказались заложниками утопий и революционных иллюзий. Роман исследует последствия исторических потрясений и силу искусства как способа осмысления прошлого. Книга получила премию Марио Варгаса Льосы в 2021 году.

Рецензию на роман Хуана Габриэля Васкеса «Тайная история Костагуаны» читайте здесь.

Эрик Богосян. «Операция «Немезис». История возмездия за геноцид армян», Individuum

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Операция «Немезис» Эрика Богосяна раскрывает одну из самых малоизвестных и захватывающих историй XX века — тайную миссию армянских выживших после геноцида, направленную на возмездие. Главные герои — простые люди. Среди них студент, редактор газеты, дипломат, бухгалтер. Они объединились для серии дерзких убийств высокопоставленных османских лидеров, ответственных за гибель 1,5 млн армян. Автор показывает не только хронику событий, но и сложный моральный выбор, с которым сталкивались участники операции. История начинается с убийства Талаат-паши в Берлине, а затем переходит к исследованию причин и последствий геноцида, а также процесса организации «Операции «Немезис». Используя свидетельства очевидцев и исторические документы, Богосян воссоздает картину ужасающих событий и показывает, как личная трагедия может стать мотиватором для поиска справедливости. Это произведение поднимает вопросы памяти, справедливости и цены насилия, предлагая читателю задуматься о том, как история может быть забыта или умышленно скрыта. Книга была номинантом премии «Эдгар» в 2016 году.

Анджела Сайни. «Патриархат», «Лед»

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Анджелы Сайни «Патриархат» — это глубокое исследование истоков и эволюции патриархата, основанное на широком круге научных и исторических данных. Автор анализирует археологические находки, культурные традиции и политические системы, чтобы показать, как мужское доминирование неоднократно создавалось и поддерживалось в различных обществах. Исследование охватывает ранние человеческие цивилизации, революционные попытки разрушить гендерное неравенство и современные вызовы в борьбе за права женщин. Сайни подчеркивает, что патриархат — это не естественный порядок, а хрупкая социальная конструкция, которая зависит от культурных и экономических условий. Книга ставит под сомнение популярные теории о биологических основах гендерного неравенства, рассматривая его как систему, тесно связанную с другими формами угнетения, такими как колониализм и капитализм. Автор также отмечает прогресс, достигнутый благодаря изменениям в политике и общественном сознании, вдохновляя на дальнейшую борьбу за равенство. Книга вошла в шорт-лист премии Оруэлла в номинации «Политическая литература» в 2023 году.

Саманта Харви. «По орбите», «Поляндрия NoAge»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «По орбите» Саманты Харви — это поэтическое размышление о человечестве, Земле и хрупкости жизни. Действие разворачивается в течение одного дня на борту международной космической станции, где шесть астронавтов наблюдают за своей планетой, вращающейся в тишине космоса. Лаконичное повествование проникает в их мысли, наполненные тоской по дому, утратами и восторгом от величия Земли. Каждый виток орбиты раскрывает перед героями ледники, пустыни и океаны, вызывая вопросы о сути жизни и месте человека во Вселенной. Эта книга предлагает не только научные детали и бытовые описания, но и философские размышления о том, как изменяется восприятие реальности на расстоянии. Границы между национальностями и идеологиями стираются в замкнутом пространстве станции. Произведение напоминает, что даже в космосе человечество остается неразрывно связано с планетой. «По орбите» — это не линейный сюжет, а литературный взгляд из космоса на Землю, наполненный восхищением, тревогой и надеждой. За этот роман писательница получила Букеровскую премию в 2024 году.

Рецензию на роман Саманты Харви «Ветер западный» читайте здесь, а о самой писательнице — здесь.

Алина Бронски. «Последняя любовь Бабы Дуни», «Дом историй»

Реальное время / realnoevremya.ru

В центре романа Алины Бронски — история Бабы Дуни, решившей вернуться в опустошенную чернобыльскую зону. Вместе с небольшим сообществом таких же смельчаков она создала тихую, почти идиллическую жизнь вдали от цивилизации. Здесь, где воду добывают из колодца, электричество — редкость, а овощи растут на радиоактивной почве, звучат самые громкие птичьи трели, пауки плетут фантастические сети, а иногда даже «навещают» покойники. Однако спокойствие нарушает появление незнакомца, который ставит под угрозу хрупкую гармонию деревни. Роман сочетает сатиру и лирику, размышления о старости, семейных узах, потере и сопротивлении обстоятельствам. Сквозь легкий юмор и тонкую грусть раскрываются глубина человеческих переживаний, конфликт поколений и сила общинного духа. Несмотря на трагическую завязку, книга дарит ощущение тепла и уюта, как разговор с близким человеком, который, подобно Бабе Дуне, готов поделиться мудростью прожитой жизни. Роман вошел в лонг-лист Немецкой книжной премии в 2015 году, а в 2018 — в шорт-лист Дублинской премии.

Джонатан Коу. «Проверка моей невинности», «Фантом Пресс»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман исследует современную политическую ситуацию в Великобритании через призму сатиры, детектива и автобиографической фикции. Главная героиня Фил после окончания университета возвращается домой, разочарованная в жизни и неуверенная в своих будущих планах. Она случайно знакомится с блогером и бывшим политическим активистом Кристофером, который увлечен расследованием праворадикальной группы, стремящейся повлиять на правительство Великобритании. История развивается на фоне предвыборной кампании Лиз Трасс и вскоре принимает мрачный оборот, когда Кристофер отправляется на конференцию, на которой происходит убийство. Через многослойный и нестандартный нарратив, роман поднимает вопросы о правде и политической манипуляции, сочетая элементы cozy mystery и политической сатиры.

Альфред Барр, Джир Эббот. «Русский дневник», Ad Marginem

Это дневник американских искусствоведов Альфреда Барра и Джира Эббота, которые посетили СССР в конце 1927 года. В своих записях они описывают встречи с видными деятелями искусства того времени, такими как Родченко, Степанова, Мейерхольд и Эйзенштейн. Их путешествие охватывает Москву, Ленинград и Новгород, однако основной акцент сделан на искусстве и роли музеев в советской культуре. Барр и Эббот не только наблюдали за развитием искусства в СССР, но и отмечали его связь с идеологией и пропагандой. Книга представляет интерес для исследователей искусства и истории советской эпохи, а также для тех, кто хочет понять, как искусство было связано с политикой в 1920-е годы.

Шамиль Идиатуллин. «Смех лисы», «Яндекс Книги» и «Редакция Елены Шубиной»

История о столкновении детской любознательности и скрытых опасностей в глуши дальневосточного леса конца 1980-х. Главный герой, двенадцатилетний Серега, проводит летние каникулы в скучных рутинных делах и случайно натыкается на странную табличку «Запретная зона». Загадочный лес скрывает тайны, которые тянут мальчика все глубже, несмотря на предупреждения. Незнакомая лиса следит за каждым его шагом, превращая обычное детское приключение в нечто большее. Простая прогулка оборачивается опасным путешествием, где придется столкнуться с неизвестным. Атмосфера 1980-х и дух маленького поселка усиливают ощущение тревоги и неизведанности. Сказочная мистика сочетается с реалиями провинциальной жизни, делая историю о спасении мира одновременно близкой и удивительно фантастической.

Интервью с Шамилем Идиатуллиным читайте здесь.

Лиза Марклунд. «Стромберги», Издательский дом «Городец»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Стромберги» Лизы Марклунд завершает трилогию о Стэнтреске, малом городке на севере Швеции. В центре сюжета — загадка о найденном теле, которое, как предполагается, принадлежит жене Викинга Стромберга, но вскоре выясняется, что это вовсе не так. Тело, приколотое ко дну болота, оказывается мужчиной, убитым с особой жестокостью. Это открытие приводит Викинга к глубоким размышлениям о своей семье и прошлом. В книге переплетаются элементы семейной драмы, криминального расследования и мистики. Характеры персонажей раскрываются с новой стороны, а их действия связаны с предыдущими событиями трилогии. «Стромберги» — это напряженный и многослойный роман, который также ставит вопросы о правде, лжи и семейных секретах. Книга завершает историю, но оставляет ощущение, что читатель вновь захочет вернуться в мир Стэнтреска.

Мария Грация Каландроне. «Там, где ты без меня», «Подписные издания»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Там, где ты без меня» Марии Грации Каландроне исследует трагическую судьбу биологических родителей писательницы и оживляет драматические страницы итальянской истории. События разворачиваются в 1965 году, когда молодая пара — Лусия и Джузеппе — пытаются начать новую жизнь вдали от прошлого, но оказываются жертвами жестоких социальных норм. Брошенная на лужайке в римской Вилле Боргезе их восьмимесячная дочь становится символом последней надежды. Через десятилетия писательница, соединяя личные воспоминания и исторические факты, воссоздает путь своих родителей, отважившихся на отчаянный поступок. Книга обнажает трагедию отсутствия свободы выбора, ставя вопросы о правах женщин и социальных устоях того времени. Наполненная поэтичной прозой, книга превращает частную историю в универсальный рассказ о любви, жертве и спасении. Этот роман — номинант на премию «Стрега» в 2023 году.

Михаил Эпштейн, Иосиф Бакштейн, Илья Кабаков. «Триалоги. Импровизации на свободные темы», НЛО

Реальное время / realnoevremya.ru

Это творческий эксперимент, проведенный в 1982–1983 годах тремя выдающимися личностями: художником Ильей Кабаковым, искусствоведом Иосифом Бакштейном и культурологом Михаилом Эпштейном. В течение года они обсуждали и писали эссе на различные темы, включая искусство, общество, культуру и повседневную жизнь, часто затрагивая актуальные идеологические вопросы советского времени. В произведении представлена не только сама импровизация, но и размышления о ее роли как экзистенциального события мышления, а также ее связь с фольклором и эссеистикой. Включенный раздел Михаила Эпштейна об истории импровизационных сообществ и жанровых особенностях добавляет теоретическую глубину. Книга иллюстрирована факсимиле текстов Кабакова и репродукциями его работ.

Флоренс Пэрри Хайде, иллюстрации Эдварда Гори. «Трилогия о Трихорне», «Самокат»

Реальное время / realnoevremya.ru

«Трилогия о мальчике Трихорне», написанная Флоренс Пэрри Хайде и иллюстрированная Эдвардом Гори, — сочетание черного абсурдистского юмора и удивительных, порой тревожных ситуаций, с которыми сталкивается главный герой. В первой части Трихорн начинает уменьшаться, но никто из окружающих, включая его родителей, не замечает этого. Во второй части он находит магические листья, которые превращаются в деньги, а в третьей — встречает джинна, исполняющего желания. Книга наполнена невозмутимыми приключениями и иллюстрациями Гори, которые придают историям атмосферу сюрреализма и детской загадочности. Трихорн, невидимый для взрослых, становится символом детской тревоги и поиска своего места в мире.

Адель Розенфельд. «У медуз нет ушей», «Подписные издания»

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «У медуз нет ушей» Адели Розенфельд рассказывает историю молодой женщины Луизы, которая живет между мирами слышащих и глухих. С детства ее восприятие звуков основано на слабых отголосках и чтении по губам, что превращает каждое общение в сборку фраз, словно нанизывание жемчужин. Луизе грозит полная потеря слуха. Женщина оказывается перед сложным выбором: сделать необратимую операцию по установке кохлеарного импланта или сохранить свою уникальную связь с миром тишины и шепотов. Внутренний конфликт героини сопровождается фантастическими образами — солдатом, псом и ботаником, которые становятся отражением ее страхов и надежд. Автор, сама переживающая проблемы со слухом, поэтично передает жизнь с ограничением, создавая яркую картину эмоций и переживаний. Книга затрагивает вопросы идентичности и принятия себя. Роман был включен в шорт-лист Гонкуровской премии за лучший дебют.

Бусейна аль-Иса. «Хранитель мировой поверхности», «Самокат»

Роман описывает будни молодого Цензора, который только начал свою службу по запрету текстов, оскорбляющих религиозные чувства или критикующих власти. Его работа заключается в строгом соблюдении инструкций, чтобы сохранить «гладкость» языка и защитить общество от «шероховатых» смыслов. Однако в процессе постоянного чтения он рискует погрузиться в мир, который ему приходится защищать, и стать частью того самого оппозиционного движения, против которого он борется. В произведении раскрывается опасность, скрытая в словах, и осознание того, что чрезмерное внимание к текстам может привести к нежелательным последствиям.

Пол Линч. «Черный снег», «Иностранка»

Реальное время / realnoevremya.ru

«Черный снег» Пола Линча — драматическая история, которая разворачивается на фоне сельской Ирландии 1945 года. Трагедия начинается с пожара, уничтожившего ферму Барнабаса Кейна, его скот и друга-работника. Восстановление становится испытанием для семьи: Барнабас сталкивается с враждебностью сообщества, его сын скрывает тяжелую тайну, а жена чувствует отчаяние и разочарование. Этот роман исследует борьбу с кризисом, человеческую гордость, вину и непреодолимые последствия принятых решений. Сюжет густо насыщен описаниями быта и природы, величие которой противопоставляется уязвимости людей. Линч разрушает традиционный пасторальный роман, превращая его в медитативное исследование хрупкости человеческой судьбы. «Черный снег» — это книга о выживании, идентичности и человеческой стойкости, оставляя читателя под впечатлением от красоты и безжалостности жизни.

Рецензию на роман Пола Линча «Песнь пророка» читайте здесь.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».