Госдума приняла закон об автоматизированной упрощенной системе налогообложения — ее протестируют в Татарстане

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Его протестируют в четырех регионах России, в том числе и в Татарстане.

Эксперимент по внедрению АУСН пройдет также в Москве, Московской и Калужской областях. Он продлился до 2027 года. Сам закон вступит в силу уже в этом году, 1 июля 2022-го.

По задумке правительства, которую и инициировала закон, новым налоговым режимом смогут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 миллионов рублей, а численность наемных работников — пяти человек.

В автоматизированной упрощенной системе налогообложения разбирался колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин. Какие особенности есть у нового налогового режима, кто сможет им воспользоваться и есть ли смысл менять обычную УСН на усовершенствованную — в его материале.

