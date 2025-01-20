«Снимите это немедленно»: 2025 год станет годом арендного жилья
Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани за 2024 год выросла более чем на 25% — до 50 тысяч рублей. Это почти на 40% дороже, чем в среднем по России. Татарстанская столица оказалась одним из самых привлекательных городов-миллионников, который россияне готовы рассмотреть для переезда. Прошедший в минувшем году форум БРИКС добавил Казани инвестиционной привлекательности. Поскольку ключевая ставка ЦБ остается высокой, а ипотека — малодоступной для большинства граждан, 2025 год вполне можно назвать годом аренды жилья, считают эксперты. Насколько вырастут ставки аренды в этом году и какие факторы будут влиять на этот рынок — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Россияне выбирают «однушки»
Медианная стоимость долгосрочной аренды в первой декаде января 2025 года в российских миллионниках составила 36 тысяч рублей. За год ставка аренды увеличилась на 17,5%, рассказал «Реальному времени» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Наиболее востребованы на рынке съемного жилья однокомнатные квартиры. По итогам декабря 2024 года доля просмотров «однушек» в миллионниках составила 40,8% от общего числа просмотров объявлений. Этот же тип квартир больше всего вырос в цене: медианная стоимость увеличилась на 22,4% в сравнении с январем прошлого года и составила 32 тысячи рублей.
На втором по востребованности месте — «двушки»: почти каждый третий просмотр (29,8%) приходился именно на жилье этого типа комнатности, подчеркнул Жуков. Медианная стоимость двухкомнатных квартир в первой декаде января 2025 года оказалась на уровне 41 тысячи рублей, что на 18,2% выше, чем годом ранее.
На студии в конце 2024 года приходилось 15,2% просмотров объявлений. Медианная стоимость студии в городах-миллионниках в первой декаде января составила около 31 тысячи рублей. Это на 17,2% больше, чем в январе 2024-го.
На трехкомнатные квартиры в декабре пришлось всего 7,9% просмотров. По итогам первой декады января 2025 года стоимость «трешек» в городах-миллионниках составила чуть более 57 тысяч рублей (+16,2% за год).
Аренда в Казани дороже, чем в других миллионниках России
В Казани в декабре 2024 года на «однушки» приходилось порядка 51% просмотров, на двухкомнатные квартиры — 37%. Следом идут трехкомнатные лоты (4,8%) и студии (3,6%), рассказал Жуков.
|Тип квартиры
Казань
Другие города-миллионники
1
Студии
От 20 000 до 52 000 рублей
31 000 рублей (+17,2%)
2
Однокомнатные квартиры
40 000 рублей (+33% за год)
32 000 рублей (+22,4%)
3
Двухкомнатные квартиры
50 000 рублей
(+25%)
41 000 рублей (+18,2%)
4
Трехкомнатные квартиры
80 000 рублей (+22,8%)
Более 57 000 рублей (+16,2%)
5
Медианная стоимость
50 000 рублей (+25%)
36 000 рублей (+17,5%)
Данные «Яндекс Аренды»
По итогам первой декады января медианная арендная ставка квартир всех типов комнатности в Казани достигла 50 тысяч рублей (+25% относительно января 2024 года).
Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Казани составила 40 тысяч рублей. Этот же тип жилья показал наибольшую динамику роста: увеличение на 33,3% за год. «Двушки» за год подорожали на четверть — их медианная стоимость составила 50 тысяч рублей. Арендные ставки на трехкомнатные квартиры в Казани за последние 12 месяцев выросли на 22,8%, оказавшись на уровне 80 тысяч рублей в январе 2025 года.
— Что касается квартир-студий, то в Казани предложений этого формата меньше, чем, например, более востребованных однокомнатных и двухкомнатных квартир. На рынке долгосрочной аренды Казани насчитывается несколько десятков вариантов этого формата квартир, — прокомментировал Роман Жуков.
Снять студию в Казани, по данным агрегатора, можно в бюджете от 20 тысяч рублей. Площадь такой квартиры составляет 18 кв. м. Она находится в пятиэтажке 1963 года постройки, расположенном в спальном районе Казани. Самая дорогая студия в городе обойдется в 52 500 рублей. Это квартира площадью 40 кв. м в современном проекте 2024 года постройки.
Объем предложения кратно вырос по всем типам квартир, говорит Жуков. Во многом это связано с выходом на рынок долгосрочной аренды «вчерашних» новостроек, в которых собственники приобрели инвестиционное жилье под сдачу, а также нераспроданных квартир на вторичном рынке.
Жилье будет сдаваться быстро
Дополнительный спрос на аренду будут обеспечивать жители других регионов. По результатам исследования «Яндекс Аренды», Казань оказалась одним из самых привлекательных городов-миллионников, который россияне готовы рассмотреть для переезда. Более половины опрошенных респондентов (52%) могли бы переехать на длительный период в столицу Татарстана. Рынок труда здесь предлагает много возможностей для карьеры и трудоустройства, город отличается наличием качественного образовательного кластера, развитой экономикой, инфраструктурой. Поэтому арендуют на долгосрочный период жилье здесь не только местные жители, но и те, кто приехал из других регионов страны работать, жить и учиться. Все это также влияет на развитие рынка аренды и динамику спроса, объясняет Жуков.
Повышенный спрос стимулирует и увеличение стоимости жилья. Тренд на годовой рост ставок в наступившем году сохранится. Однако Жуков ожидает, что рост будет более умеренным, чем в 2024 году и окажется сбалансирован небольшим снижением стоимости на рынке в несезонные периоды.
Жилье будет сдаваться быстро. «Яндекс Аренда» посчитала, что средний срок экспозиции объявлений на рынке Казани в 2024 году сократился с 15 до 9 дней в сравнении с 2023 годом. «Вероятно, тенденция на быстрое заключение арендной сделки продолжится и в 2025 году. При этом в наиболее активные для рынка месяцы — август и сентябрь — срок сдачи может оказаться и меньше», — комментирует Жуков.
Изменение срока экспозиции съемного жилья в Казани (2024 год vs 2023 год)
Арендная плата, рублей/месяц
Средний срок экспозиции в 2023 году, количество дней
Средний срок экспозиции в 2024 году, количество дней
Динамика за год
<22 000
8,9
7,5
-15,80%
22 000 — 30 000
12,1
5,3
-55,90%
30 000 — 38 000
12,2
6,6
-45,60%
38 000 — 49 000
15,9
9,7
-39,20%
49 000 — 62 000
19,3
9
-53,70%
62 000 — 80 000
16,4
10,7
-34,80%
>80 000
16,6
13,3
-20,10%
Данные «Яндекс Аренды»
Рост медианной стоимости аренды будет обусловлен и выходом на рынок инвестиционных квартир, купленных исключительно под сдачу. Стоимость таких лотов значительно дороже, чем у старого жилого фонда или квартир в современных домах массового сегмента, но построенных раньше. «Часто такие лоты предусматривают хороший ремонт, новую мебель, технику. За счет этих параметров квартиры стоят больше и влияют на медианную стоимость долгосрочной аренды в городе в целом», — резюмировал он.
Высокая ключевая ставка сделала покупку жилья недоступной
В условиях роста ключевой ставки и повышения адресности льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру, говорят аналитики «Домклик».
Согласно данным «Домклик», медианная стоимость 1 кв. м аренды по РФ в декабре составляет 807 рублей. Соответственно, стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры (35 кв. м) составит 28,2 тысячи рублей.
По стоимости с большим отрывом лидирует Москва: цена за аренду стандартной квартиры (35 кв. м) равняется 74,5 тысячи рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (41,7 тысячи рублей), Московская (35 тысяч рублей), Свердловская (30,6 тысячи рублей) и Новосибирская (30,4 тысячи рублей) области. Эксперты «Домклик» отмечают, что разрыв в стоимости жилья на рынке аренды между столицей и другими мегаполисами остается существенным: в Москве стоимость аренды квадратного метра почти в три раза выше среднего значения по стране и в четыре раза, чем в отдельных мегаполисах.
Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов прогнозирует рост ставок аренды в России на 15—18% в июне — сентябре в период высокого спроса, а также их последующую коррекцию на 5—7% в конце года.
«С одной стороны, на ставки будут давить высокие цены на покупку жилья, их сочетание с заградительными ставками по ипотеке. С другой стороны, замедление роста зарплат и доходов населения, особенно в целевой аудитории арендаторов квартир в крупных городах, не позволит установить очередные рекорды по годовым приростам», — считает Попов.
По его оценкам, арендные ставки готовы к росту на 20—30%. Наиболее высокие значения можно ожидать и фиксировать в июле и августе 2025 года.
В популярных локациях Казани аренда в прошлом году подорожала более чем на 25%. В этом году рост продолжится.
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