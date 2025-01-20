«Снимите это немедленно»: 2025 год станет годом арендного жилья

Жилье будет сдаваться быстро. Средний срок экспозиции объявлений на рынке Казани в 2024 году сократился с 15 до 9 дней в сравнении с 2023 годом. Фото: Реальное время

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани за 2024 год выросла более чем на 25% — до 50 тысяч рублей. Это почти на 40% дороже, чем в среднем по России. Татарстанская столица оказалась одним из самых привлекательных городов-миллионников, который россияне готовы рассмотреть для переезда. Прошедший в минувшем году форум БРИКС добавил Казани инвестиционной привлекательности. Поскольку ключевая ставка ЦБ остается высокой, а ипотека — малодоступной для большинства граждан, 2025 год вполне можно назвать годом аренды жилья, считают эксперты. Насколько вырастут ставки аренды в этом году и какие факторы будут влиять на этот рынок — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Россияне выбирают «однушки»

Медианная стоимость долгосрочной аренды в первой декаде января 2025 года в российских миллионниках составила 36 тысяч рублей. За год ставка аренды увеличилась на 17,5%, рассказал «Реальному времени» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Наиболее востребованы на рынке съемного жилья однокомнатные квартиры. По итогам декабря 2024 года доля просмотров «однушек» в миллионниках составила 40,8% от общего числа просмотров объявлений. Этот же тип квартир больше всего вырос в цене: медианная стоимость увеличилась на 22,4% в сравнении с январем прошлого года и составила 32 тысячи рублей.

Наиболее востребованы на рынке съемного жилья однокомнатные квартиры. По итогам декабря 2024 года доля просмотров «однушек» в миллионниках составила 40,8%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На втором по востребованности месте — «двушки»: почти каждый третий просмотр (29,8%) приходился именно на жилье этого типа комнатности, подчеркнул Жуков. Медианная стоимость двухкомнатных квартир в первой декаде января 2025 года оказалась на уровне 41 тысячи рублей, что на 18,2% выше, чем годом ранее.

На студии в конце 2024 года приходилось 15,2% просмотров объявлений. Медианная стоимость студии в городах-миллионниках в первой декаде января составила около 31 тысячи рублей. Это на 17,2% больше, чем в январе 2024-го.

На трехкомнатные квартиры в декабре пришлось всего 7,9% просмотров. По итогам первой декады января 2025 года стоимость «трешек» в городах-миллионниках составила чуть более 57 тысяч рублей (+16,2% за год).

Аренда в Казани дороже, чем в других миллионниках России

В Казани в декабре 2024 года на «однушки» приходилось порядка 51% просмотров, на двухкомнатные квартиры — 37%. Следом идут трехкомнатные лоты (4,8%) и студии (3,6%), рассказал Жуков.

Тип квартиры Казань Другие города-миллионники 1 Студии От 20 000 до 52 000 рублей 31 000 рублей (+17,2%) 2 Однокомнатные квартиры 40 000 рублей (+33% за год) 32 000 рублей (+22,4%) 3 Двухкомнатные квартиры 50 000 рублей (+25%) 41 000 рублей (+18,2%) 4 Трехкомнатные квартиры 80 000 рублей (+22,8%) Более 57 000 рублей (+16,2%) 5 Медианная стоимость 50 000 рублей (+25%) 36 000 рублей (+17,5%)

Данные «Яндекс Аренды»

По итогам первой декады января медианная арендная ставка квартир всех типов комнатности в Казани достигла 50 тысяч рублей (+25% относительно января 2024 года).

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Казани составила 40 тысяч рублей. Этот же тип жилья показал наибольшую динамику роста: увеличение на 33,3% за год. «Двушки» за год подорожали на четверть — их медианная стоимость составила 50 тысяч рублей. Арендные ставки на трехкомнатные квартиры в Казани за последние 12 месяцев выросли на 22,8%, оказавшись на уровне 80 тысяч рублей в январе 2025 года.

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Казани составила 40 тысяч рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Что касается квартир-студий, то в Казани предложений этого формата меньше, чем, например, более востребованных однокомнатных и двухкомнатных квартир. На рынке долгосрочной аренды Казани насчитывается несколько десятков вариантов этого формата квартир, — прокомментировал Роман Жуков.

Снять студию в Казани, по данным агрегатора, можно в бюджете от 20 тысяч рублей. Площадь такой квартиры составляет 18 кв. м. Она находится в пятиэтажке 1963 года постройки, расположенном в спальном районе Казани. Самая дорогая студия в городе обойдется в 52 500 рублей. Это квартира площадью 40 кв. м в современном проекте 2024 года постройки.

Объем предложения кратно вырос по всем типам квартир, говорит Жуков. Во многом это связано с выходом на рынок долгосрочной аренды «вчерашних» новостроек, в которых собственники приобрели инвестиционное жилье под сдачу, а также нераспроданных квартир на вторичном рынке.

— В 2025 году спрос на арендное жилье в Казани остается достаточно высоким, так как пока по текущим ставкам рыночной ипотеки покупка собственной недвижимости, особенно вторичной, комфортна с точки зрения ежемесячного платежа не всем. Снимать жилье оказывается выгоднее, — поясняет Жуков.

Жилье будет сдаваться быстро

Дополнительный спрос на аренду будут обеспечивать жители других регионов. По результатам исследования «Яндекс Аренды», Казань оказалась одним из самых привлекательных городов-миллионников, который россияне готовы рассмотреть для переезда. Более половины опрошенных респондентов (52%) могли бы переехать на длительный период в столицу Татарстана. Рынок труда здесь предлагает много возможностей для карьеры и трудоустройства, город отличается наличием качественного образовательного кластера, развитой экономикой, инфраструктурой. Поэтому арендуют на долгосрочный период жилье здесь не только местные жители, но и те, кто приехал из других регионов страны работать, жить и учиться. Все это также влияет на развитие рынка аренды и динамику спроса, объясняет Жуков.

Более половины опрошенных респондентов (52%) могли бы переехать на длительный период в столицу Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Повышенный спрос стимулирует и увеличение стоимости жилья. Тренд на годовой рост ставок в наступившем году сохранится. Однако Жуков ожидает, что рост будет более умеренным, чем в 2024 году и окажется сбалансирован небольшим снижением стоимости на рынке в несезонные периоды.

Жилье будет сдаваться быстро. «Яндекс Аренда» посчитала, что средний срок экспозиции объявлений на рынке Казани в 2024 году сократился с 15 до 9 дней в сравнении с 2023 годом. «Вероятно, тенденция на быстрое заключение арендной сделки продолжится и в 2025 году. При этом в наиболее активные для рынка месяцы — август и сентябрь — срок сдачи может оказаться и меньше», — комментирует Жуков.

Изменение срока экспозиции съемного жилья в Казани (2024 год vs 2023 год)

Арендная плата, рублей/месяц Средний срок экспозиции в 2023 году, количество дней Средний срок экспозиции в 2024 году, количество дней Динамика за год <22 000 8,9 7,5 -15,80% 22 000 — 30 000 12,1 5,3 -55,90% 30 000 — 38 000 12,2 6,6 -45,60% 38 000 — 49 000 15,9 9,7 -39,20% 49 000 — 62 000 19,3 9 -53,70% 62 000 — 80 000 16,4 10,7 -34,80% >80 000 16,6 13,3 -20,10%

Данные «Яндекс Аренды»

Рост медианной стоимости аренды будет обусловлен и выходом на рынок инвестиционных квартир, купленных исключительно под сдачу. Стоимость таких лотов значительно дороже, чем у старого жилого фонда или квартир в современных домах массового сегмента, но построенных раньше. «Часто такие лоты предусматривают хороший ремонт, новую мебель, технику. За счет этих параметров квартиры стоят больше и влияют на медианную стоимость долгосрочной аренды в городе в целом», — резюмировал он.

Высокая ключевая ставка сделала покупку жилья недоступной

В условиях роста ключевой ставки и повышения адресности льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру, говорят аналитики «Домклик».

Согласно данным «Домклик», медианная стоимость 1 кв. м аренды по РФ в декабре составляет 807 рублей. Соответственно, стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры (35 кв. м) составит 28,2 тысячи рублей.

По стоимости с большим отрывом лидирует Москва: цена за аренду стандартной квартиры (35 кв. м) равняется 74,5 тысячи рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (41,7 тысячи рублей), Московская (35 тысяч рублей), Свердловская (30,6 тысячи рублей) и Новосибирская (30,4 тысячи рублей) области. Эксперты «Домклик» отмечают, что разрыв в стоимости жилья на рынке аренды между столицей и другими мегаполисами остается существенным: в Москве стоимость аренды квадратного метра почти в три раза выше среднего значения по стране и в четыре раза, чем в отдельных мегаполисах.

Реальное время / realnoevremya.ru





— С начала 2024 года медианная стоимость аренды квадратного метра выросла на 17%. При этом наибольший рост отмечен в сегменте трехкомнатных квартир: за год стоимость аренды увеличилась на 24%. Далее идут двухкомнатные квартиры с ростом в 19%. Аренда студий и однокомнатных квартир увеличилась на 17% и 14% соответственно, — приводит в пример Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. — Такая тенденция не удивительна: сужение круга потенциальных заемщиков по ключевой ипотечной программе для семей с детьми — «Семейная ипотека» — способствовало росту популярности прежде всего крупногабаритного жилья. Отсюда — более выраженная динамика.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов прогнозирует рост ставок аренды в России на 15—18% в июне — сентябре в период высокого спроса, а также их последующую коррекцию на 5—7% в конце года.

«С одной стороны, на ставки будут давить высокие цены на покупку жилья, их сочетание с заградительными ставками по ипотеке. С другой стороны, замедление роста зарплат и доходов населения, особенно в целевой аудитории арендаторов квартир в крупных городах, не позволит установить очередные рекорды по годовым приростам», — считает Попов.

— Долгосрочная аренда действительно актуальный тренд на 2025 год. Объекты недвижимости все активнее переходят в категорию долгосрочной и краткосрочной аренды, последнее — начиная с 2-3 месяцев. Уже сейчас наблюдается активный приток собственников, готовых сдать объекты недвижимости, которые не смогли реализовать на продажу, — говорит директор компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

По его оценкам, арендные ставки готовы к росту на 20—30%. Наиболее высокие значения можно ожидать и фиксировать в июле и августе 2025 года.



— Действительно, мы наблюдаем такую тенденцию, что люди, которые раньше могли взять ипотеку, сейчас не берут ее из-за высокой ключевой ставки. В аренде же все просто: если платежи по аренде такие же по размеру, как платеж по ипотеке, то человеку выгоднее взять ипотеку. Если арендные платежи значительно меньше, чем ипотечные, то люди остаются в аренде и ждут лучших времен, — говорит Руслан Хабибрахманов, глава агентства недвижимости «Флэт». — В текущей ситуации можно сказать, что этот год будет годом аренды, особенно если у человека нет накоплений. Потому что даже для получения льготной ипотеки теперь требуется значительный первоначальный взнос.

В популярных локациях Казани аренда в прошлом году подорожала более чем на 25%. В этом году рост продолжится.