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Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Татарстана Зуфар Гимаев

10:15, 16.02.2022
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Татарстана Зуфар Гимаев
Фото: mincult.tatarstan.ru

Скончался выдающийся художник, заслуженный деятель искусств Татарстана Зуфар Гимаев. Ему был 71 год.

Прощание с ним пройдет сегодня в Казани в 11.30 в мечети «Казан нуры» на улице Чистопольской, сообщили в Министерстве культуры РТ.

Зуфар Гимаев родился 9 января 1951 года в Намангане Узбекской ССР. Учился в Казанском художественном училище и Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, а также в творческой мастерской Академии художеств СССР. Гимаев работал в Казанском художественном училище и преподавал пантомиму в татарской гимназии №2. Руководил студией пантомимы «Бип» при дворце культуры железнодорожников. Является членом Союза художников СССР.

В начале февраля в Набережных Челнах скончался известный архитектор Наиль Шагиев. В последние годы он руководил ООО ПУ «Энергогражданпроект». Шагиеву было 69 лет.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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