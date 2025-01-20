В Госдуме подготовят поправку о праве регионов определять модель МСУ
Она предоставит регионам право самостоятельно определять модель МСУ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти, которая предоставит регионам право самостоятельно определять модель МСУ. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Согласно предлагаемой поправке, каждый субъект сможет самостоятельно решать, сохранять ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или переходить на одноуровневую. В пресс-службе отметили, что это позволит снять разногласия, возникшие при рассмотрении законопроекта в первом чтении, и соответствует пожеланиям глав заксобраний регионов.
Напомним, Татарстан выступил против готовящейся реформы МСУ. Раис республики Рустам Минниханов, опираясь на 30-летний опыт управления регионом, заявил, что нельзя допускать спора и ненужных рассуждений о том, «чья взяла», в тот момент, когда Россия ведет специальную военную операцию, и между разными органами власти нельзя допускать противостояния.
Позднее Госсовет РТ направил обращение к Володину с тем, чтобы оставить регионам право определять модель управления.
Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что разработчики законопроекта идут навстречу Татарстану, предлагая переходный период до 2035 года, в течение которого будут функционировать обе системы. Он подчеркнул эффективность системы управления в Татарстане и уважительное отношение к опыту республики.
Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре 2021 года и принятый в первом чтении в январе 2022 года, изначально предусматривал введение одноуровневой системы МСУ, устанавливал полномочия муниципалитетов и усиливал ответственность глав муниципальных образований. Рассмотрение законопроекта было перенесено на 2025 год для дополнительного изучения и проработки.
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