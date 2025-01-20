В Госдуме подготовят поправку о праве регионов определять модель МСУ

Она предоставит регионам право самостоятельно определять модель МСУ

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти, которая предоставит регионам право самостоятельно определять модель МСУ. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Согласно предлагаемой поправке, каждый субъект сможет самостоятельно решать, сохранять ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или переходить на одноуровневую. В пресс-службе отметили, что это позволит снять разногласия, возникшие при рассмотрении законопроекта в первом чтении, и соответствует пожеланиям глав заксобраний регионов.

Напомним, Татарстан выступил против готовящейся реформы МСУ. Раис республики Рустам Минниханов, опираясь на 30-летний опыт управления регионом, заявил, что нельзя допускать спора и ненужных рассуждений о том, «чья взяла», в тот момент, когда Россия ведет специальную военную операцию, и между разными органами власти нельзя допускать противостояния.

Позднее Госсовет РТ направил обращение к Володину с тем, чтобы оставить регионам право определять модель управления.

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что разработчики законопроекта идут навстречу Татарстану, предлагая переходный период до 2035 года, в течение которого будут функционировать обе системы. Он подчеркнул эффективность системы управления в Татарстане и уважительное отношение к опыту республики.

Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре 2021 года и принятый в первом чтении в январе 2022 года, изначально предусматривал введение одноуровневой системы МСУ, устанавливал полномочия муниципалитетов и усиливал ответственность глав муниципальных образований. Рассмотрение законопроекта было перенесено на 2025 год для дополнительного изучения и проработки.

Рената Валеева