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Российский книжный союз анонсировал проекты к 80-летию Великой Победы

14:47, 20.01.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Основной акцент заседания был сделан на продвижение книг о Великой Отечественной войне среди молодежи

Российский книжный союз анонсировал проекты к 80-летию Великой Победы
Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к этому событию Российский книжный союз провел специальное заседание президиума, на котором были представлены инициативы и проекты, направленные на популяризацию литературы о войне. Об этом написало издание «Книжная индустрия». Мероприятие прошло под председательством Сергея Степашина, а среди участников были помощник президента России Владимир Мединский, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководители ведущих издательств, представители Минцифры и ведущие эксперты книжного рынка.

Основной акцент заседания был сделан на продвижение книг о Великой Отечественной войне среди молодежи. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, более четверти россиян в возрасте 18—24 лет не знают авторов, писавших о войне. Для исправления ситуации РКС предложил консолидировать усилия издателей, авторов, цифровых платформ и книготорговцев, чтобы вернуть интерес к литературе на эту тему, особенно среди подрастающего поколения.

Drew Coffman на Unsplash

Одним из ключевых проектов станет запуск серии «Великие книги Великой Победы», которую представил Олег Новиков. Эта межиздательская серия объединит знаковые произведения о войне, а ее выпуск запланирован на период с февраля по апрель 2025 года. Также в рамках юбилейных мероприятий цифровой сервис «ЛитРес» предоставит бесплатный доступ к книгам о Великой Отечественной войне.

Кроме этого, планируется оснастить школьные библиотеки и образовательные учреждения СНГ современными изданиями о войне. Михаил Швыдкой отметил, что тема 80-летия Победы должна звучать не только в России, но и за ее пределами, включая международные книжные ярмарки. Владимир Григорьев сообщил, что юбилейный блок мероприятий будет включен в крупнейшие книжные форумы страны, такие как фестиваль «Красная площадь», Петербургский книжный салон и ярмарка non/fiction.

Совместно с Минпросвещения будет подготовлена серия книг для школьных библиотек, а также создан портал «ЧитаемВОВ.рф». На сайте будут размещены видеолекции, методические материалы, буктрейлеры и интерактивные проекты для юных читателей.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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