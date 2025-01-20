Российский книжный союз анонсировал проекты к 80-летию Великой Победы

Основной акцент заседания был сделан на продвижение книг о Великой Отечественной войне среди молодежи

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к этому событию Российский книжный союз провел специальное заседание президиума, на котором были представлены инициативы и проекты, направленные на популяризацию литературы о войне. Об этом написало издание «Книжная индустрия». Мероприятие прошло под председательством Сергея Степашина, а среди участников были помощник президента России Владимир Мединский, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководители ведущих издательств, представители Минцифры и ведущие эксперты книжного рынка.

Основной акцент заседания был сделан на продвижение книг о Великой Отечественной войне среди молодежи. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, более четверти россиян в возрасте 18—24 лет не знают авторов, писавших о войне. Для исправления ситуации РКС предложил консолидировать усилия издателей, авторов, цифровых платформ и книготорговцев, чтобы вернуть интерес к литературе на эту тему, особенно среди подрастающего поколения.

Одним из ключевых проектов станет запуск серии «Великие книги Великой Победы», которую представил Олег Новиков. Эта межиздательская серия объединит знаковые произведения о войне, а ее выпуск запланирован на период с февраля по апрель 2025 года. Также в рамках юбилейных мероприятий цифровой сервис «ЛитРес» предоставит бесплатный доступ к книгам о Великой Отечественной войне.

Кроме этого, планируется оснастить школьные библиотеки и образовательные учреждения СНГ современными изданиями о войне. Михаил Швыдкой отметил, что тема 80-летия Победы должна звучать не только в России, но и за ее пределами, включая международные книжные ярмарки. Владимир Григорьев сообщил, что юбилейный блок мероприятий будет включен в крупнейшие книжные форумы страны, такие как фестиваль «Красная площадь», Петербургский книжный салон и ярмарка non/fiction.

Совместно с Минпросвещения будет подготовлена серия книг для школьных библиотек, а также создан портал «ЧитаемВОВ.рф». На сайте будут размещены видеолекции, методические материалы, буктрейлеры и интерактивные проекты для юных читателей.

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Екатерина Петрова