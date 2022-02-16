Сборная России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинальном матче Олимпийских игр и вышла в полуфинал

Сборная Олимпийского комитета России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине и вышла в полуфинал. Счет составил 3:1.

В первом периоде счет открыли российские хоккеисты. Шайбу в ворота сборной Дании забросил капитан команды ОКР и знаменосец на Олимпийских играх в Пекине Вадим Шипачев.

Во втором периоде шайбу забросил россиянин Никита Нестеров. В сборной Дании гол на счету Франса Нильсена. В третьем периоде шайбу в ворота датчан забросил Вячеслав Войнов.

С кем сборная Олимпийского комитета России сыграет в полуфинале, пока неизвестно. Соперник определится сегодня.

За сборную ОКР сегодня играл и хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Он находился в третьем звене. В матче группового этапа со сборной Чехии Воронкова удалили до конца игры за удар соперника в голову, но ему удалось избежать дисквалификации и выйти на лед в четвертьфинальном матче.



Напомним, 9 февраля в первом хоккейном матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине Россия обыграла Швейцарию — матч закончился со счетом 1:0. А 11 февраля россияне обыграли команду Дании — счет составил 2:0. Однако в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине в овертайме они уступили чешской команде.