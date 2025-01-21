«КОС-Синтез» сыграл два разных матча в Волгограде

Казанские ватерполисты проиграли в Волгограде, сохранив лидерство в чемпионате

Матчи ватерпольных Казани и Волгограда это всегда праздник . Фото: Максим Платонов

Возобновление чемпионата России по водному поло сократило преимущество «КОС-Синтеза» над преследующим его астраханским «Динамо-СШОР». Вторая команда казанцев одержала две домашние победы над дублем Астрахани. Подробности — в статье «Реального времени».

На старте «КОС-Синтез» катком прошелся по Волгограду

Возобновление регулярного чемпионата России по водному поло в первом туре интриговало самой яркой вывеской последних лет — встречей в Волгограде между местным «Спартаком» и «КОС-Синтезом». Увы, в пятничной игре противостояние растянулось только на половину первого матча, после чего началось избиение младенцев в их родном бассейне. Итоговые 11:4 ассоциативно отсылают нас к матчам сильнейшего казанского клуба со своими дублерами, либо другими командами второй шестерки, а не второго призера прошлого чемпионата.

Напряжение царило только до начала третьего периода, который команды начали при счете 4:3, после чего Волгоград пропустил в меньшинстве, мгновенно реализованном капитаном казанцев Сергеем Лисуновым. Двухразовое преимущество «КОС-Синтеза» в конечном итоге едва не выросло до трехкратного в концовке, успокаивая нервы болельщикам казанской команды и беспокоя — нейтральным. Неужели мы теряем сильный Волгоград? Неужели только воспитанники казанской школы водного поло — Роман Усов (хет-трик) и Тимур Шайхутдинов (один гол) — на середину января готовы бросить некое подобие перчатки действующим чемпионам? А он настолько спокоен, что президент спортклуба «Синтез» в день противостояния команд, в которых он провел свои лучшие годы российской карьеры (во времена СССР играя еще и в Севастополе), во время противостояния чемпиона оказался в Казани.



Невооруженным глазом было видно, что на розыгрыше мяча ватерполист Казани опережал волгоградца метра на полтора. Неужели так плохо у конкурентов с плавательной подготовкой? Состав Волгограда после ухода из спорта Алексея Ашаева и перехода в Казань Ивана Васильева и Константина Киселева выглядит невпечатляюще. Там еще Семен Девяткин был отстранен за применение запрещающих веществ, а конкретно в матче с «КОС-Синтезом» не сыграл Степан Андрюков. Волгоград попробовал залатать прорехи в составе, пригласив из Питера опытного Михаила Иванкова, но пока он только сыгрывается.

Адель Латыпов в нападении. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Реванш волгоградцев

Практически бросив играть со второй половины матча в пятницу, хозяева воды продемонстрировали стратегическую грамотность. После разгрома сложно настраиваться на второй матч с тем же противником — 7:1, счет с которым Казань выиграла два заключительных периода, действовал как расслабляющий массаж. Да и в целом на подкорке сознания отложились две победы в предварительном раунде, еще три в финале чемпионата и в полуфинале Кубка России прошлого года. Волгоград уже перестал казаться конкурентом.

Между тем соперники усилились во второй игре Степаном Андрюковым и снова зацепились за счет, на этот раз уйдя на большой перерыв с преимуществом в один мяч — 5:4. А в третьем периоде Иванков, Андрюков и Усов забили трижды подряд, сделав счет 9:5. А это уже неминуемый мандраж, поскольку играть оставалось чуть больше периода.

Волгоград стоит отметить в том плане, что, в отличие от первого матча, хозяева воды забивали кучно, а итоговую победу им принес человек, забросивший один мяч за две игры. Это также казанский воспитанник Сергей Буланаев, которого синтезовцы оставили у ворот Игоря Чиркова в полном одиночестве, — и это в игре в равных составах. Похоже, концентрация, не покидавшая казанцев весь первый матч, на второй — взяла отгул. Синтезовцы еще успели забить два гола, сократив счет до минимума — 9:10, но в итоге команды обменялись тремя набранными очками, поскольку и за разгром 11:4, и за поражение 9:10 начисляются одинаковые баллы в таблицу.

Казанец Николай Лазарев в противостоянии с Владимиром Нежинским. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как известно: поражение учит лучше, чем победа. Вот и субботняя неудача синтезовцев необходима с точки зрения урока и выводов. Самые насущные сделает тренерский штаб во главе с Евгением Ярощуком.

Сборы с надеждой на Сингапур

Лучшие из российских ватерполистов провели зимние каникулы не в окружении семей, а на сборах. Национальная сборная сыграла товарищеский матч в Иране с местной сборной, выступавшей затем на Кубке мира во второй группе. Казанцев было немного — Егор Ярлыченко, тот же Волгоград делегировал Артема Жабкина и Максима Шулева. Но нюанс в том, что питерские балтийцы — Даниил Иванов, Аскар Махиянов, Раиль Тазеев и голкипер Владислав Сергеев, по сути, проводят в Санкт-Петербурге часть карьеры, связанной с армейской службой. Местная «Балтика» каким-то образом нашла возможность устроить их в спортивные роты, после которых ребят ждут дома. В Казани мы видим, как вернулись в родной город Арслан Закиров и Данил Пронин. На сборах был и Замир Мирзиев, сейчас защищающий цвета МК СШОР «Восток».

— Второй год подряд проводим сбор сразу после Нового года, чтобы спортсмены вошли в ритм и успели подготовиться к началу второго круга Суперлиги. В рамках сбора провели четыре игровые тренировки с нашей молодежной сборной 2005—2008 г. р., которая тоже выезжала на «Круглое», Участники смотрели и анализировали матчи Кубка мира, который сейчас проходит в Бухаресте. Сбор прошел без выходных, очень насыщенный тренировочный процесс — утром тренажерный зал, плавание, специальные упражнения на воротах и отработка шестого лишнего, а вечером тактико-техническая тренировка. Привлекли для просмотра новых игроков: Степан Барабушка, Максим Шулев, так же после череды травм на сборы вернулся Александр Деревенский, Дмитрий Алексеев прилетел из Венгрии, сразу после сбора улетает обратно для участия в чемпионате, — прокомментировал главный тренер мужской сборной России Андрей Белофастов.

Сергей Лисунов сделал дубль во втором матче. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается молодежной сборной, то из числа казанцев, бывших на сборе, четверо представляли «КОС-Синтез-УОР»: Кирилл Бадьяров, Сергей Белянский, Азат Ганиев и Богдан Комаров. Еще четверо тренировались с молодежкой: Илья Васильев и Леонид Сидоров, Камиль Шайдуллин и Кирилл Черкасов. Есть информация, что молодежка начнет подготовку к первенству мира до 20 лет в Румынии, что символизирует возвращение российского водного поло на международную арену, вслед за тем же плаванием. Несмотря на то, что сборные, вроде бы, пока не получили права играть, но логика чемпионата мира на короткой воде, где российские пловцы участвовали в эстафетах, подсказывает, что и у ватерполистов появился шанс. Во всяком случае, наставник еще юниорской сборной, находившейся на новогодних сборах, Дмитрий Апанасенко напрямую озвучил планы: «Этот сбор — отличная возможность получить игровой опыт для участия в Первенстве Европы по 2009 году рождения игроков».

Без ватерпольной России снизился градус конкуренции

Белофастов специально отметил, что на новогодних сборах национальной команды самым опытным игроком оказался Егор Емельянов из «Динамо-СШОР» Астраханской области, которому 26 лет, то есть всего-ничего для того, чтобы считаться самым опытным. Иными словами, перед Белофастовым — дилемма: либо, в случае возвращения российской сборной, возвращать в нее ветеранов, из той же Казани: опытных Лисунова, Шепелева, игроков среднего возраста Деревянкина, Закирова, Пронина. Либо прямо сейчас начинать подготовку к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В мировой практике был такой случай, правда, в другом виде спорта — волейболе, когда Аргентина на домашнем чемпионате мира выставила молодежный состав, готовя его к Олимпиаде в 1984 году, а молодежь, лишенная психологического давления, стала бронзовым призером домашнего ЧМ.

Роман Шепелев под прессингом волгоградца. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Потеря России на международной арене серьезно сказалась в водном поло из-за камерности этого вида спорта. К примеру, сейчас проходит мужской чемпионат мира по гандболу, где отсутствие россиян и белорусов никто не заметил. Возможно, в том же волейболе наша сборная находится на более высоком уровне, но там и конкурентных команд количественно больше. В водном поло россияне закрывали четвертьфинал, по мере сил оказывая конкуренцию семерке грандов Венгрии и Греции, Испании и Италии, Сербии, Хорватии и Черногории. Неслучайно на Кубке мира не смогли набрать даже дюжину команд-участниц, ограничившись 11. Поскольку Австралия, США, Япония еще конкурентны европейским грандам, а дальше — пропасть.

Между тем с учетом того, что Олимпиада пройдет в США, в число ее участниц придется включать еще одну команду с американского континента, давая шанс Бразилии либо Канаде, ослабляя уровень олимпийского турнира, а у ЛЕН нет сейчас еще одной команды, чтобы поддерживать высокую конкуренцию. Есть Грузия, где всерьез занимаются развитием ватерполо, но она объективно уступает России в ресурсах, тем более что россиянки — это одни из фаворитов женского турнира.

Из комментаторского пульта в чемпионат Сербии

От целеполагания зависят и решения Белофастова: либо напомнить о себе здесь и сейчас, либо сделать ставку на перспективу. Возвращаясь к возобновившемуся чемпионату страны, отметим домашние поражения двух московских коллективов. Питерская «Балтика», скорее всего, одолела МК СШОР «Восток» за счет того, что ее лидеры на ходу и не теряли формы, поскольку каникулы провели на сборах национальной и молодежной команд России. Москве же, по сути, предстоял рестарт и очередное вхождение в сезон. Отметим и гостевую победу сборной Казахстана над второй командой Москвы, которую с недавних пор возглавляет Павел Халтурин. Казахстан, ориентирующийся на международный сезон, мог целенаправленно подводить к соревнованиям в Азии в отличие от москвичей, приоритет которых на окончание сезона — это успешное выступление в молодежном первенстве среди спортшкол.

Арслан Закиров в атаке. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Трансляции матчей из Москвы, как, кстати, и из Волгограда, идут без конферанса. Хорошо чувствовавший себя у микрофона Сергей Некредин вернулся в Сербию, только не в «Бечей», а в «Вукови», вторую команду «Нови Београда», выступающую и в Суперлиге, и в Региональной лиге. Российское водное поло, получив ненадолго грамотный конферанс, снова утеряло его. И что происходит на площадке можно понять только по трансляциям из Астрахани, Санкт-Петербурга и Казани, которая даже матчи второй команды демонстрирует с комментатором.