Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, приостановил иностранную помощь и предпринял ряд других шагов

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, взносы США в ВОЗ были непропорционально высокими по сравнению с Китаем, что послужило одной из причин данного решения. Трамп также отметил, что руководство ВОЗ предлагало США сократить взносы до уровня Китая, но он все равно решил выйти из организации, пишет ТАСС.

Кроме того, президент Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проведения проверки соответствия предоставления помощи политическим целям новой администрации. Трамп подчеркнул, что иностранная помощь будет предоставляться только в соответствии с внешней политикой США.

Помимо этих решений, Трамп также:

ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе для борьбы с нелегальной миграцией и наделил наркокартели статусом террористических организаций;

отметил, что США потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны НАТО, и потребовал от них увеличить свое финансовое участие;

сообщил о готовности Владимира Зеленского к заключению сделки с Россией и заявил о намерении обсудить сроки завершения конфликта с Путиным;

подписал директиву о предотвращении государственной цензуры и восстановлении свободы слова;

потребовал от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП;

подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату;

снова наделил Кубу статусом государства, спонсирующего терроризм;

заявил, что у США есть более серьезные проблемы, чем подозрения о слежке Китая через TikTok, и подписал документ, разрешающий работу приложения при продаже половины бизнеса американской компании;

подписал указ об отмене предоставления гражданства по праву рождения;

предупредил о возможном введении 25% пошлин в отношении Канады и Мексики с февраля;

подписал указ о помиловании примерно 1500 осужденных за штурм Капитолия в 2021 году.

Рената Валеева