Кристалл таланта, который открывает невероятные возможности

Новый театр Камала открылся, но спектакли в нем начнут показывать в марте

Труппа театра Камала с гостями. Фото: Динар Фатыхов

Подписали афишу и передали символический ключ младшему поколению артистов — на улице Хади Такташа, 74 в Казани открылось новое здание театра Камала, в нем прошло расширенное заседание итоговой коллегии Министерства культуры Республики Татарстан. Правда, спектакли в театре начнут показывать ориентировочно в конце марта. Зато уже известно, что летом здесь пройдет церемония награждения премии «Золотая Маска». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Третье место» у Кабана

В девять утра на входе в новое здание царил легкий хаос — зрителей и некоторых участников пускали через одну дверь, впрочем, ждать пришлось недолго. В фойе бродил, словно зачарованный, 84-летний Азгар Шакиров. А его коллега Искандер Хайруллин прорабатывал текст — он выступил гидом для высоких гостей. По традиции экскурсия по новому объекту затянулась, так что официальная часть началась на 45 минут позже запланированного.

История строительства нового здания началась в 2018 году, в 2021-м был объявлен конкурс на разработку концепции, в котором приняли участие 87 бюро из 14 стран. В феврале 2022 года стал известен победитель — проект консорциума под лидерством московского проектного бюро ООО «Ваухаус» в сотрудничестве с японцами из Kengo Kuma and Associates. Строительство началось зимой 2023-го.

Участники студии «Апуш». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В октябре 2024-го объект презентовали участникам саммита БРИКС, но дату открытия все переносили и переносили. Предполагалось, что первым событием в новом здании станет февральский архитектурный форум «Казаныш», но Минкульт смог добиться, чтобы здание показали большому количеству гостей в первую очередь на мероприятии ведомства.

Световое шоу и этно-группы

Осматривали новое здание министр культуры России Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Сначала им показали прямо в фойе одну из сцен спектакля «Голубая шаль», а после гости поставили подписи на памятной афише и сфотографировались с труппой. Таким было первое открытие театра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После гостям показали каждый зал. В фойе Универсального зала (блэк-бокса) их приветствовали Институт культуры и Фешинское училище, после чего в закрытом режиме Минниханов и Любимова увидели импровизацию от фестиваля Nur. К слову, в этом пространстве можно снимать и транслировать кино и телешоу.

Круглый Восточный зал, стены которого украшены 40-килограммовыми монетами, стал площадкой для короткого концерта альметьевской группы «Кадим Альмет» (а снаружи играли кураисты Лейсан Гареевой и демонстрировались кыл-кубызы мастерской Вильдановых). Руководитель оркестра театра Данияр Соколов сообщил, что в этом помещении можно записать его коллектив.

Восточный зал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А в Камерном зале Минниханова встретили дети из студии «Апуш». Уже известно, что они станут резидентами нового здания.

«Туган тел» и символический ключ

В Большом зале открытие началось с видеоролика, после чего на сцену вышел финалист шоу «Голос. Дети» Саид Галиуллин, спевший «Туган тел». Зал встал, а к нему присоединилась труппа.

Начавший читать после него стихотворение «Театр» Тукая Ильдус Ахметзянов, видимо, впервые в жизни забыл слова, но Азгар Шакир тут же подсказал: «Он чист и величав, влечет он к светлым высям. Свободен и широк, он свят и независим».

Ведущий Рамиль Вазиев (он к концу мероприятия стал народным артистом республики) пригласил на сцену почетных гостей.

— Ощущение, как будто находишься внутри какого-то невероятного ювелирного украшения, — не скрывала восхищения Любимова.

Файзуллин продолжил цикл афоризмов, сказав:

— Появился новый храм, храм культуры, который отличает очень эффективная работа всей команды Татарстана.

Ольга Любимова сравнила театр с ювелирным украшением. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наконец, Машков дополнил их слова:

— Мы подъезжали, я смотрю на эту красоту. И я знаю, что идеология и идея проекта театра в том, что он абсолютно прозрачный и открытый миру. Ольга Борисовна, вы правильно сказали про драгоценный камень. Это кристалл таланта, который открывает невероятные возможности и для самых юных людей, и для больших мастеров сцены.

И тут же сообщил, что уже решено: этим летом премия «Золотая Маска» впервые за всю историю пройдет в Казани.

Владимир Машков: «Золотую Маску» будут вручать в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов в начале своего выступления отметил, что и облик здания, и место расположения были выбраны правильно, а также похвалил «Татинвестгражданпроект» и строителей за скорость работы. За работу коллективу ООО «Евростройхолдинг+» вручили благодарность, получать ее вышел генеральный директор Владимир Казилов, у которого сегодня был день рождения. Ему также вручили рубанок, реквизит из спектакля «Старик из деревни Альдермыш».

— Нет никакого сомнения, что это не только театр, а больше — пространство с огромными возможностями, — сказал Минниханов. — Как сказали, это драгоценный камень, бриллиант для нашей столицы. И, конечно, мы должны воспользоваться этим, чтобы здесь был мощный центр не только для республики, но и для всей нашей страны.

Зрителю напомнили, что в 1987-м здание на улице Татарстан открывали с помощью ключа. Старейший актер, 86-летний Равиль Шарафеев, взяв его в руки, сказал:

— К сожалению, актер вечно молодым оставаться не может. Поэтому этот тяжелейший символический ключ я вручаю самому молодому актеру, — и передал его одному из юных участников театральных постановок, а тот ответил: «Рәхмәт, Равил-абый!»

Равиль Шарафеев передал ключ юному актеру. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обязательное согласование с министерством

Торжественная часть закончилась, стартовала коллегия. Министр культуры РТ Ирада Аюпова в начале доклада указала, что ключевым изменением системы управления отраслью культуры в Республике Татарстан стала интеграция вопросов идеологии в систему государственного задания в культуре:

— Если ранее контрольными показателями являлись количественные величины, то начиная с 2025 года на передний план выходит вопрос качества контента и его соответствие традиционным ценностям. Вопросы как создания, так и списания творческого продукта из текущего репертуара будут проходить обязательное согласование с министерством, равно как и планирование выставочных, образовательных и иных проектов.

Также она предложила Любимовой рассмотреть возможность создания экспертных советов на базе крупнейших федеральных библиотек страны, которые будет заниматься вопросом комплектования библиотек качественной литературой.

Ирада Аюпова говорила о госзаказе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В этом году мы меняем принципы работы экспертных советов министерства, творческих союзов и внедряем практику государственных заказов на создание новых драматургических, концертных произведений и театральных постановок, направленных на сохранение духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма, — добавила министр, напомнив, что такое практиковалось в 2019 году (произведения к 100-летию ТАССР) и в 2022-м (произведения, сохраняющие, развивающие и популяризующие культуру татарского народа).

К слову, об идеологии говорил и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Рассказывая об исследовании «Культура в Республике Татарстан: социологическая оптика», он отметил, что оно выявило «искажение национальной истории»:

— Нередко необоснованное и откровенное лоббирование экспериментальных форм проявления творческого стиля и почерка под лозунгом свободы творчества и привнесения «свежей струи», что сильно вредит национальной культуре.

Занятно, но иллюстрировало этот тезис фото сцены из спектакля «Амфитрион» Псковского театра драмы, который в мае 2024-го представил Ильгиз Зайниев, в нем новоявленный директор Камаловского театра исследовал комедию Мольера с точки зрения отношения к современным селебрити. Спектакль показывали в Казани на фестивале «Ремесло».

Что касается планов, то, по словам Аюповой, в 2025-м, в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Казани появится памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму, бюсты генерала армии Махмута Гареева и участника СВО Дамира Гилемханова, а также мемориальная доска Герою Советского Союза Георгию Мосолову. Совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества в РТ будет проведен конкурс на создание типовых проектов мемориалов, посвященных участникам СВО, для их дальнейшей установки в муниципальных районах республики.

Также в 2025-м будут отмечаться 200-летие просветителя Каюма Насыри и 125-летие композитора Салиха Сайдашева. А в 2026-м — 140-летие Габдуллы Тукая, 120-летие татарского театра и 120-летие со дня рождения Мусы Джалиля.

Скоро это фойе будет открыто с утра до вечера. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На сегодняшний день коммерциализация искусства подчас достигает невероятных размеров и приводит к потере им своей сути, базовой характеристики — необходимости наличия в каждом художественном продукте нерыночных ценностей, — продолжила Аюпова, сообщив, что министерство в связи с этим разработало проект контентного меморандума на ближайшие три года, который планируется принять до 1 марта 2025 года.

Коснулась Аюпова и планов относительно превращения ЦУМа в Центр ремесла: Минкульт совместно с главами районов и городских округов, а также Академией наук РТ провел перепись мастеров народно-художественных промыслов и ремесел, в реестр включено 413 мастеров.

— Весьма тревожной представляется еще одна тенденция в творческой среде — это снижение интереса деятелей культуры и искусства к национальной тематике, — дополнил ее Рифкат Минниханов, — что наглядно проявляется, к сожалению, в нивелировании традиционных видов народного искусства многонационального народа, некогда завоевавших мировую известность: ткачества, ювелирного искусства, золотошвейного дела, резьбы по камню.

Также Аюпова сообщила, что в этом году в рамках повышения квалификации на базе Казанского государственного института культуры клубные работники будут проходить курс обязательного модуля по психолого-педагогическому циклу, не менее 8 часов.

— Сегодня вопрос импортозамещения остро стоит не только в контенте, но и в технологиях отрасли, — говорила Аюпова. — Нужны площадки для коммуникации бизнеса, производителей товаров и специалистов. Аналогичные выставки, как продемонстрировали в фойе, должны быть и на площадке Kazan Digital Week.

Значительная часть необходимого для театра сделана в России. Но не все. Это, кстати, Универсальный зал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Windows против Linux

Тему продолжил художественный руководитель челнинского драматического театра Олег Киньзягулов. В 2020 году театр получил новое здание после реконструкции бывшего ДК «Строитель»: зрителей стало больше на 280%, cредняя заработная плата выросла в два раза. С переездом был приобретен современный комплект сценического оборудования, при этом некоторые элементы нельзя заменить из-за отсутствия поставок из Европы.

— Театр оснащен вентиляционной системой и пожарной сигнализацией, работающими также на программном обеспечении Windows, — указал Киньзягулов и отметил, что в случае блокировки этих систем здание останется без средств обеспечение безопасности и притока воздуха. Альтернативная система на платформе Linux проигрывает по скорости и оперативности обработки данных, что ведет к сбоям в работе.

Киньзягулов предложил создать управляющую компанию по организации, контролю технического оснащения учреждений культуры Татарстана, которая будет не только решать текущие проблемы, но и работать на упреждение их возникновения.

Театр Камала открылся, но даже сейчас, по словам ведущего менеджера театра Зухры Вильдановой, нельзя точно сказать, когда здесь начнут показывать спектакли, но предполагается, что это случится 27 марта — во Всемирный день театра.

При этом после открытия доступ в театр будет с 10 утра до вечера — то есть новое здание станет своеобразным «третьим местом». В три из четырех залов можно будет попасть через турникеты, кроме того, заработает кафе «Кош» с видом на Вахитовский мост. Планируется открытие ресторана, на третьем этаже можно будет посещать театральные мастерские. А у труппы здесь будет целых пять репетиционных площадок (для сравнения: в старом здании актеры собираются либо в самих залах, либо в бывшем кабинете главного режиссера Марселя Салимжанова).

1 / 39 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов