Почему Елабуга отказалась вводить туристический налог

Сбор ввели лишь в Казани, Болгаре, Свияжске, Чистополе и еще трех муниципалитетах Татарстана

Фото: коллаж "Реального времени"

С января этого года в Татарстане ввели туристический налог в популярных у гостей республики локациях. Введение сбора одобрили в 7 муниципалитетах, включая Казань, Болгар, Свияжск, Чистополь, где давно сложился устойчивый поток до 2,5 млн туристов в год. Особняком от них держится Елабуга, привлекающая ежегодно до 1 млн гостей. Почему власти исторической дестинации в последний момент передумали облагать приезжих налогом в 1% от стоимости проживания в гостиницах и чем недовольны отельеры — в материале «Реального времени».

Кто за и против туристического налога

Новый туристический налог, заработавший по всей стране, расколол муниципалитеты республики на два полюса. На тех, кто выступил за, и местные власти без промедления ввели его на своей территории с 1 января 2025 года, и на тех, кто выступил против: сомневающиеся просто не стали его вводить, отложив до «лучших времен».

По-своему правы и те, и другие — налог для туристов в 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах вводится исключительно по решению органов местной власти, его нельзя навязать «сверху». Привлекательность сбора в том, что 100% поступлений зачисляются в местную казну.

Налог для туристов в 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах вводится исключительно по решению органов местной власти. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ввели налог на своей территории 7 муниципалитетов Татарстана, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму. Это Казань, Зеленодольский район (здесь располагается туристическая жемчужина остров-град Свияжск), Спасский район (Болгар), Чистопольский район (Чистополь), Верхнеуслонский район. Почти ко всем туристическим объектам можно приплыть по Волге или добраться сухопутным маршрутом. Кроме того, введение турналога одобрили в Менделеевском районе (место известно ссылкой поэта Пастернака) и Азнакаево.

Однако большинство остальных муниципалитетов не утвердили сбор. Речь идет не о полном отказе от налога, а о том, чтобы отложить его введение. Как пояснили «Реальному времени» в ГК РТ по туризму, другие города и районы республики не стали вводить турналог по первому сигналу, а взяли паузу для обдумывания.

— Нельзя говорить, что местные власти отказались. Пока они не захотели его вводить, но могут захотеть сделать это через год-два, — отметили в руководстве ведомства.

Гульзада Руденко: «В Елабуге дефицит гостиничных номеров»

Среди тех, кто не стал торопиться с введением налога, на удивление оказалась Елабуга. Город, где в последние годы стремительно росло число гостей. По словам источников, местные власти отказались в последний момент, и во многом на это решение повлияли просьбы бизнеса дать возможность «спокойно завершить реконструкцию объектов культурного наследия под гостиницы».

Елабугу ежегодно посещает до 1 млн туристов. В марте 2024 года председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов оценивал результаты реализации проекта туристического кода в исторической части Елабуги, который был разработан Ростуризмом и вошел в перечень мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Тогда он сообщил, что город посетили 1,08 млн туристов в 2023 году. Это четверть всего туристического потока в Татарстан.

Елабугу ежегодно посещает до 1 млн туристов, но здесь пока не стали вводить для них налог. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

«Мы не отрицаем необходимость туристического налога, а пока мы изучаем ситуацию. Готовимся к тому, чтобы результат был не 3 копейки, а приличная сумма», — прокомментировала «Реальному времени» это решение гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. По ее словам, сейчас в город приезжают туристические группы по экскурсионным программам. «Утром выезжают из Казани, гуляют по городу, ходят по музеям, а вечером возвращаются обратно. В Елабугу не так много туристов приезжает на несколько дней. В основном к нам приезжают командировочные люди», — отметила она.

Причина — дефицит гостиничных мест. «На Спасскую ярмарку приезжают туристы со всей России, но им не хватает мест в гостиницах, чтобы остановиться на несколько дней», — объяснила собеседница издания.

В этом году городские власти продали за 1 рубль три исторических здания — объекты культурного наследия. Инвесторами выступили елабужские бизнесмены. После реставрации будут открыты гостевые дома, кафе, гостиничные номера. Кроме того, к концу года откроется гостиница в исторической части города.

— Большинство туристов хотят остановиться в гостиницах с исторической ценностью. Но бизнесу нужно время, чтобы их не тормошили с проверками, чтобы спокойно провести реконструкцию, — пояснила Гульзада Руденко.

В Елабугу не так много туристов приезжает на несколько дней, причина — дефицит гостиниц, пояснила Гульзада Руденко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенность города в том, что здесь не строят новых отелей, а приспосабливают объекты культурного наследия под гостиницы. Спикер считает, что переход к туристическому налогу не будет длительным. «Думаю, что к введению турналога все равно придем, и музей-заповедник, как туроператор, и руководство города работает над тем, чтобы к нам приезжали туристы на несколько дней. Чем больше будет гостиниц, тем больше окажется собранный налог», — заключила она.

Участники туристического рынка объясняют отказ Елабуги тем, что турналог приведет к удорожанию стоимости проживания для иногородних работников ОЭЗ «Алабуга». «В гостиницах города останавливаются не туристы, а командировочные люди. Те, кто приезжает работать на производство в особую экономическую зону», — предположила исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина.

Кроме Елабуги также не стали вводить турналог крупные города республики — Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. По мнению участников рынка, гостиницы и санатории здесь и так работают по высокому ценнику, поэтому решили не торопиться.

«Не надо бояться турналога»

В Госкомитете РТ по туризму уверены, что новый сбор не приведет к снижению потока гостей и принесет пользу в виде дополнительных налоговых отчислений. «Практика введения турналога в российских городах показывает, что он не отпугивает приезжающих туристов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Здесь считают, что налог в 1% от стоимости проживания туриста в номере отеля не является обременительным для гостиниц, а взамен местные власти получат дополнительный доход для благоустройства города.

— Величина составляет небольшую долю от проживания и расходов туристов в городе в целом. При этом гости получают доступ к современной и качественной туристической инфраструктуре, — указали в Комитете. — В соответствии с указом, средства, полученные от налоговых сборов, могут быть израсходованы на строительство и реконструкцию туристической инфраструктуры и объектов туристического показа, а также на содержание парков и скверов, и других мест, которые посещают туристы.

В Госкомитете РТ по туризму уверены, что новый сбор не приведет к снижению потока гостей и принесет пользу в виде дополнительных налоговых отчислений. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Какой суммарный доход смогут получить первые 7 муниципалитетов, чиновники затруднились спрогнозировать. Как пояснили в ведомстве, налоговый период составляет один квартал года, поэтому первые результаты по сбору туристического налога станут известны в марте 2025 года. «Сейчас рано судить о том, какой объем средств будет собран в виде турналога», — ответили в пресс-службе ГК РТ по туризму.

Между тем власти Казани ранее называли ожидаемые поступления в 150 млн рублей по году. На «небольшие суммы» рассчитывает глава Зеленодольска Михаил Афанасьев, чей район одним из первых в Татарстане одобрил турналог. «Поступления пойдут на развитие инфраструктуры, благоустройство, развитие сферы предоставления услуг и гостеприимства», — объяснял он в ноябре, когда депутаты проголосовали за введение налога в Зеленодольске, Васильево, Осиново и Нижних Вязовых. Главы остальных пяти муниципалитетов, где ввели сбор, эту тему вообще не комментировали.

Отельеров поставили перед фактом

Туристический налог был введен в июле 2024 года, когда Госдума приняла закон о внесении поправок в Налоговый кодекс. Согласно им, курортный сбор с 1 января 2025 года заменяется на туристический налог. Он должен действовать на всей территории России, но решение о его взимании и размере в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. Однако принятие решений в каждом конкретном муниципалитете растянулось на несколько месяцев и не освещалось в СМИ.

Для гостиничных операторов известие о введении налога стало неприятной новостью. Выплачивать туристический налог будут отельеры. Ставка налога в 2025 году определена в 1% от стоимости проживания гостя в номере, но не менее 100 рублей в сутки.

Ставка налога в 2025 году определена в 1% от стоимости проживания гостя в номере, но не менее 100 рублей в сутки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из-за разного подхода местных властей к введению сбора гостиничный бизнес оказался в неравных условиях. «Кто-то платит 1% с оборота, кто-то нет», — отметила Александра Юшутина. Больше всего бизнес недоволен тем, что о введении туристического налога заранее не предупреждали, а в конце года поставили перед фактом. По словам эксперта, это привело к тому, что большинство операторов Казани не успело заложить туристический налог в тариф, а значит, отельерам придется выплачивать его из собственной прибыли.

— Об оборотном налоге стало известно лишь в конце года, когда отели продали большую часть номеров по старым ценам. Если бы власти заранее анонсировали введение налога, то у отельеров был бы запас времени для корректировки тарифной политики. Насколько помню, о нем объявили в ноябре, прямо во время БРИКС. Подробности мы узнавали, к сожалению, из СМИ. Нам ничего не разъяснили, ничего не спрашивали, как лучше сделать. К моменту утверждения номерной фонд отелей был продан на полгода вперед по тарифам, в которые не заложен туристический налог. Те, кто продал большую часть номерного фонда, попали — задним числом они не смогут пересмотреть тарифы, — посетовала Юшутина.

По ее мнению, тяжелее всего придется хостелам и отелям эконом-класса, где за каждого постояльца придется платить по 100 рублей в сутки.