Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по производительности труда

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан занял четвертое место в списке регионов России по производительности труда. Рейтинг возглавили Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Также в лидерах оказались Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.

Фото: realnoevremya.ru

При составлении рейтинга оценивалось, насколько широко в регионе используют программы национального проекта «Производительность труда» и скольким предприятиям удалось повысить производительность не менее чем на 5%.

Несколько дней назад сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по качеству жизни. Республику опередили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние позиции в рейтинге заняли Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область и другие регионы.

Диана Жиленкова