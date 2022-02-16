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Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по производительности труда

10:34, 16.02.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по производительности труда
Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан занял четвертое место в списке регионов России по производительности труда. Рейтинг возглавили Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Также в лидерах оказались Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.

Фото: realnoevremya.ru

При составлении рейтинга оценивалось, насколько широко в регионе используют программы национального проекта «Производительность труда» и скольким предприятиям удалось повысить производительность не менее чем на 5%.

Несколько дней назад сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по качеству жизни. Республику опередили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние позиции в рейтинге заняли Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область и другие регионы.

Диана Жиленкова
Экономика Татарстан

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