Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по производительности труда
Татарстан занял четвертое место в списке регионов России по производительности труда. Рейтинг возглавили Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
Также в лидерах оказались Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.
При составлении рейтинга оценивалось, насколько широко в регионе используют программы национального проекта «Производительность труда» и скольким предприятиям удалось повысить производительность не менее чем на 5%.
Несколько дней назад сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по качеству жизни. Республику опередили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние позиции в рейтинге заняли Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область и другие регионы.
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