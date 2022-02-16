Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпиаде

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине. В составе команды были Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Первое место у сборной Швеции. Их результат - 1:05:44,6. Россиянки опоздали на 24,7 секунд. Третьими пришли спортсменки из Германии (+34,6 секунды).

Сегодня сборная Олимпийского комитета России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинальном матче Олимпиады и вышла в полуфинал. Игра завершилась со счетом 3:1.

Татьяна Леухина