Новости спорта

12:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпиаде

12:00, 16.02.2022
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпиаде
Фото: olympic.ru

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине. В составе команды были Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Первое место у сборной Швеции. Их результат - 1:05:44,6. Россиянки опоздали на 24,7 секунд. Третьими пришли спортсменки из Германии (+34,6 секунды).

Сегодня сборная Олимпийского комитета России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинальном матче Олимпиады и вышла в полуфинал. Игра завершилась со счетом 3:1.

Татьяна Леухина
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем