В последние часы своего президентства Байден помиловал ряд членов своей семьи
В последние часы своего президентства Джо Байден помиловал ряд членов своей семьи, говорится в официальном заявлении.
— Моя семья подвергалась постоянным нападениям и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль — худший вид политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся, — объяснил он свое решение.
Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена. В заявлении Белого дома Байден объяснил свое решение убеждением в несправедливости и предвзятости судебного преследования Хантера.
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