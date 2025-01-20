В последние часы своего президентства Байден помиловал ряд членов своей семьи

Фото: Максим Платонов

В последние часы своего президентства Джо Байден помиловал ряд членов своей семьи, говорится в официальном заявлении.

— Моя семья подвергалась постоянным нападениям и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль — худший вид политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся, — объяснил он свое решение.

Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена. В заявлении Белого дома Байден объяснил свое решение убеждением в несправедливости и предвзятости судебного преследования Хантера.

Рената Валеева