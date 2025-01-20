Побег в Дубай после трагедии: сын экс-директора «Татфлота» утопил катер с людьми

В Казани дошло до суда дело о гибели управделами Минземимущества Татарстана

Фото: предоставлено источником "Реального времени"

В пьяном прокате по Волге со смертельным исходом обвиняют депутата Осиновского сельского поселения Татарстана Ленара Мухутдинова. Сын бывшего директора судоходной компании «Татфлот» был рулевым на катере «Ява», который в сентябре минувшего года врезался в пирс близ Храма всех религий и затонул. Мухутдинов и еще трое смогли выбраться, а тело ВИП-сотрудника Минземимущества республики доставали уже водолазы. Сам рулевой, по данным источников «Реального времени», спешно вылетел в Эмираты.

За плечами у обвиняемого — 15 лет «плавания»

Претензии в свой адрес Ленар Мухутдинов признает лишь отчасти. Его позиция — виски с пассажирами не пил, наливал только минералку, поделился с «Реальным временем» один из источников. Правда, эти слова фигуранта опровергали минимум трое свидетелей.

Обвиняемому — 42. На момент избрания депутатом в Зеленодольском районе в 2020-м он занимал должность представителя по внешним экономическим связям на Ближнем Востоке дирекции продаж «Нэфис Косметикс». Там же работал и после возбуждения уголовного дела.

Помимо этого, Мухутдинов является одним из совладельцев казанского ООО «Поселок «Охотничий клуб» и бенефициаром фирмы «Нэо Строй», на счету которой 20 госконтрактов на общую сумму почти в 4 млрд рублей. Так, в 2023-м этот подрядчик занимался возведением двух детсадов в Казани, спортзалов в Ютазе и Уруссу, многофункционального центра с начальной школой и детсадом в Балтасинском районе, объем заказов из бюджета превысил 770 млн рублей.

Мухутдинов-младший уверял знакомых — акваторию близ яхт-клуба «Венеция» знает отлично. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В прошлом этот же бизнесмен выступал учредителем компании по ремонту и техосблуживанию судов и лодок «Флэгшип бот сервис», ныне ликвидированной. Тогда как отец Ленара Мухутдинова в прошлом возглавлял фирму «Флэгшип» по строительству кораблей и плавучих конструкций. Впрочем, куда большую известность Рустэм Мухутдинов получил на должностях гендиректора ООО «Чистопольский судостроительно-судоремонтный завод» и СК «Татфлот», связанных с фирмами, оформленными на супругу главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Официально в СК «Татфлот» Мухутдинов-старший трудился год — и заработал два уголовных дела. В 2019-м его обвиняли в невыплате зарплаты 600 подчиненным на сумму в 120 млн рублей и сокрытии от налоговой еще 5 млн рублей. По обоим делам долги были погашены еще в ходе следствия. В итоге преследование гендиректора было прекращено с назначением штрафа в 250 тысяч рублей.

Мухутдинов-младший на реке тоже не чужой. За плечами — свыше 15 лет вождения маломерных судов. Знакомых уверял — акваторию близ яхт-клуба «Венеция», где произошла трагедия, знает отлично. Но именно там и произошло крушение, которое при более неудачном стечении обстоятельств могло унести пять жизней.

Катер поставили на учет за неделю до трагедии

Дело Ленара Мухутдинова поступило в Кировский суд Казани в минувшую пятницу, 17 января. Заседание по нему должно быть назначено в месячный срок. Обвинение утверждал Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев. Не исключено, что он и будет поддерживать обвинение.

В данный момент подсудимый депутат находится на свободе. Хотя предъявленное ему обвинение предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы — за нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Протокол о медицинском освидетельствовании либо отказе от него в отношении этого водителя не составляли. По данным источников «Реального времени», после затопления катера и неудачных попыток достать пассажира из кабины Ленар Мухутдинов уехал с места ЧП и уже через несколько часов вылетел в Дубай, где в это время отдыхала его супруга с детьми. Впрочем, за границей депутат не задержался — получил информацию, что лучше бы вернуться по-хорошему, и уже через сутки явился на допрос. Разумеется, трезвым.

Напомним, 21 сентября 2024 года катер кабинного типа врезался в причал самого дальнего пирса яхт-клуба «Венеция» в казанском Аракчино и перевернулся. Кабина начала заполняться водой. Четыре человека через узкое окошко выплыли на поверхность, за пятым ныряли, но не смогли пробраться в уже заполненную водой кабину. Этим пятым был Ильназ Валеев, управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, сын бывшего главы Рыбной Слободы. Ему было 37 лет.

По данным источников «Реального времени», погибший был знаком с Мухутдиновым, в тот выходной день сам позвонил ему и попросил о прогулке по воде. На остров Щурячий, к дому обвиняемого, приехал вместе с двумя друзьями-бизнесменами. Позже те делились с силовиками, что на лодке кататься отправились не сразу, сначала отдыхали за шашлыками и спиртным на даче у нового знакомого — Мухутдинова. Со слов приятелей, хозяин пил вместе с ними.

По версии обвинения, сухой закон на катере не соблюдался ни пассажирами, ни водителем. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

У частного пирса были пришвартованы два маломерных судна. Хозяин сказал, его лодка неисправна, но можно отправиться на катере брата, тот, мол, не возражает.

Как позже установили представители силовых ведомств, моторное судно YAVA XL COB брат обвиняемого купил в Самаре почти за 2 млн рублей всего за месяц до трагедии. А уже в десятых числах сентября в Казани приобрел эхолот и подвесной мотор для нового катера. За пять дней до ЧП, 16 сентября, Руслан Мухутдинов представил «Яву» на освидетельствование и учет в республиканскую Госинспекцию по маломерным судам. Регистрационные номера для нового катера изготовить не успели, однако 21 сентября он отправился в прогулочный рейс с четырьмя пассажирами на борту — Ленар Мухутдинов пригласил на прогулку и своего знакомого, который приехал с бутылкой виски Chivas Regal.

По данным источника «Реального времени», сухой закон на катере не соблюдался и в пути. Один из свидетелей рассказывал — специально останавливались под мостом, чтобы, любуясь видом с воды, «махнуть» еще. Доплыли до Казани и по просьбе одного из друзей Валеева решили заглянуть в ЖК «Волжская гавань», где у того строился дом.

22 сентября Ильназа Валеева похоронили, 23-го возбудили уголовное дело. с сайта МЗИО Татарстана

Когда пришвартовались, Мухутдинов со своим приятелем и Ильназом Валеевым остались на катере, а двое пассажиров отправились смотреть участок. Когда вернулись, Валеев спал на одной из лавочек в кабине. Водитель резко тронул катер с места сначала задним ходом, потом двинулся вперед, двинув ручку газа. Увидев, что «Ява» держит курс прямо на пирс, один из пассажиров стал кричать, предлагал снизить скорость, водитель стал забирать правее, но избежать столкновения не смог.

После частичного затопления Мухутдинов нырял за пассажиром, несколько попыток предпринял и друг Валеева. Безуспешно.

Бутылки стали доказательствами

22 сентября Ильназа Валеева похоронили. А 23-го в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР возбудили уголовное дело. В числе вещдоков к материалам дела приобщили найденные в салоне катера две бутылки 0,7 литра от виски — пустую и заполненную на треть. А еще емкость от минералки.

По версии обвиняемого, скорость движения не была максимальной, но почему-то нос катера поднялся вверх, из-за чего приближение пирса он просто не увидел. Экспертами установлено — перед столкновением «Ява» двигалась со скоростью не ниже 40 км/ч. По мнению ряда судоводителей, рулевой, возможно, хотел шикануть перед компанией — пройти «впритирку» к пирсу, но не рассчитал, а возможно, двигаясь на привычной скорости и привычным курсом, просто не учел особенности новой техники.

Вину в пьяном вождении Ленар Мухутдинов не признает. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сейчас на месте трагедии снег и лед. Все лодки зимуют на берегу. Сотрудники яхт-клуба были первыми, кто прибыл к месту ЧП.

Эксперты установили — при соблюдении правил движения и эксплуатации у Мухутдинова была возможность предотвратить трагедию. Как и на дороге, эти правила написаны кровью. В случае неуверенности в ситуации, ограничения обзора водитель обязан снизить скорость или вовсе прекратить движение. Еще одна экспертиза показала — никто из находившихся в салоне, включая погибшего, не получил при ударе серьезных травм — так, кровоподтеки и ссадины. Причиной смерти Валеева стала вода, заполнившая легкие.

Статус потерпевших в деле получили близкие покойного. Владелец орудия преступления, катера, оценил вмятину от удара в 50 тысяч рублей и предъявлять претензии родному брату не стал.

По данным источников «Реального времени», на суде защита обвиняемого намерена настаивать на версии о несчастном случае и исключительно трезвом вождении Ленара Мухутдинова.