Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -12 градусов

В отдельных районах возможна метель

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Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 8—13 м/с, местами с порывами 16—21 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани прогнозируется -7... -9 градусов. Местами небольшой снег, в отдельных районах метель.



Галия Гарифуллина