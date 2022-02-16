В Казани два сотрудника «Метроэлектротранса» предстанут перед судом по делу о незаконном майнинге

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном майнинге. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 285 УК РФ), предъявлено 32-летнему директору энергохозяйства наземного транспорта казанского МУП «Метроэлектротранс» и 40-летнему бывшему главному инженеру предприятия.

По версии следствия, с марта по май 2021 года они приобрели и использовали для майнинга криптовалюты 25 единиц оборудования. Его они установили на тяговой подстанции №7 «Метроэлектротранса», сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ущерб муниципальному бюджету в результате незаконно потребленной электроэнергии превысил 560 тысяч рублей. Свою вину мужчины признали частично. Однако они не согласны с оценкой размера причиненного ущерба.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

О подпольной криптоферме, незаконно использующей мощности «Метроэлектротранса», в Следкоме рассказали летом 2021 года. На предприятии информацию о незаконном майнинге подтвердили, главный инженер в итоге уволился по собственному желанию. После этого случая МУП создало комиссию под руководством нового главного инженера при участии службы безопасности предприятия, которая должна была разобраться в причинах произошедшего и подсчитать потери предприятия.