Один несовершеннолетний пациент остается в больнице после массового отравления в центре «Дуслык»

Фото: Мария Зверева

В Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора Агафонова на сегодняшний день остается только один несовершеннолетний пациент, который был госпитализирован после массового отравления в центре «Дуслык». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

По информации ведомства, состояние пациента стабильно улучшается и он движется к выздоровлению.

Все остальные пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений. Напомним, в центре «Дуслык» произошло массовое отравление, инцидент вызвал беспокойство населения и органов здравоохранения. Власти продолжают мониторить ситуацию и обеспечивать безопасность в подобных учреждениях.

Анастасия Фартыгина