Один несовершеннолетний пациент остается в больнице после массового отравления в центре «Дуслык»
В Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора Агафонова на сегодняшний день остается только один несовершеннолетний пациент, который был госпитализирован после массового отравления в центре «Дуслык». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
- По информации ведомства, состояние пациента стабильно улучшается и он движется к выздоровлению.
Все остальные пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений. Напомним, в центре «Дуслык» произошло массовое отравление, инцидент вызвал беспокойство населения и органов здравоохранения. Власти продолжают мониторить ситуацию и обеспечивать безопасность в подобных учреждениях.
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