Использование муниципального имущества принесло Казани рекордные 5,3 млрд рублей в 2024 году

В 2022 году эта сумма составила 2,02 млрд рублей, в 2023-м — 3,04 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Приватизация имущества принесла 1,9 млрд рублей, арендная плата за землю — 852 млн рублей



В 2024 году в бюджет столицы Татарстана от использования муниципального имущества поступили рекордные 5,3 млрд рублей. Такую цифру озвучил на «деловом понедельнике» в мэрии города председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов. Для сравнения, в 2022 году эта сумма составила 2,02 млрд рублей, в 2023-м — 3,04 млрд.

Основными источниками дохода стали приватизация, аренда и продажа земли, ликвидированные МУП. Напомним, в Казани ликвидирован МУП «ЖКХ Московского района», а Дирекция муниципальных жилищных программ находится в стадии ликвидации. Доходы от перечислений прибыли унитарных предприятий в 2024 году составили 94 млн рублей, бюджетные назначения выполнены в полном объеме.

Реальное время / realnoevremya.ru

На 1 января 2025 года в реестре Комитета земельных и имущественных отношений Казани числилось 4 633 договора аренды земельных участков общей площадью 1,2 тыс. га. В 2024 году Комитет реализовал право заключения 17 договоров аренды участков площадью 16 га с годовым размером арендной платы 123 млн рублей. В качестве неосновательного обогащения в прошлом году взыскали 94 млн рублей.



Поступления в бюджет от арендных платежей растут, подчеркнул председатель комитета. В 2024 году был заключен 61 договор аренды. Всего в республике действовало 177 договоров, благодаря которым город получил 174,4 млн рублей. Кроме того, было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков: в бюджет поступило 1,8 млрд рублей.

Общая балансовая стоимость имущества Казани — 351,57 млрд рублей

За 2024 год в казну Казани приняли 121 объект недвижимого имущества общей площадью 38 тыс. кв. м, в том числе объекты социальной сферы, объекты, принятые в результате ликвидации унитарных предприятий и др. Выбыло 160: они были реализованы в рамках приватизации или переданы учреждениям города, рассказал Галяутдинов. Полная статистика представлена ниже.

Движимое имущество Год Принято Выбыло 2022 свыше 2000 свыше 1000 2023 свыше 15000 свыше 1600 2024 свыше 9000 свыше 9000 Недвижимое имущество 2022 49 56 2023 71 55 2024 121 160 Инженерная инфраструктура 2022 219 129 2023 624 578 2024 188 136

При использовании имущества казны заключили 61 договор безвозмездного пользования на объекты нежилого фонда:

государственные учреждения — 26;

религиозные учреждения — 12;

общественные организации — 16;

благотворительные фонды — 5;

общественные некоммерческие организации — 2.

В частности, четыре нежилых помещения в безвозмездное пользование получили общественные организации, занимающиеся поддержкой СВО.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, в прошлом году продолжалась работа по изъятию земельных участков под строительство:

автомобильной дороги по ул. Туфана Миннуллина — на сумму 29,4 млн рублей;

Горьковского шоссе — на 58 млн рублей;

Большого Казанского кольца — на 136,8 тыс. рублей.

По словам Галяутдинова, общая балансовая стоимость имущества в муниципальной собственности составляет 351,57 млрд рублей. В 2022-м она была равна 283,33 млрд, в 2023-м — 335,44 млрд рублей. Прирост муниципальной собственности за последние годы осуществляется за счет строительства и передачи в собственность города социальных объектов, подчеркнул докладчик.

Галия Гарифуллина