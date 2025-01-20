Использование муниципального имущества принесло Казани рекордные 5,3 млрд рублей в 2024 году
В 2022 году эта сумма составила 2,02 млрд рублей, в 2023-м — 3,04 млрд
Приватизация имущества принесла 1,9 млрд рублей, арендная плата за землю — 852 млн рублей
В 2024 году в бюджет столицы Татарстана от использования муниципального имущества поступили рекордные 5,3 млрд рублей. Такую цифру озвучил на «деловом понедельнике» в мэрии города председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов. Для сравнения, в 2022 году эта сумма составила 2,02 млрд рублей, в 2023-м — 3,04 млрд.
Основными источниками дохода стали приватизация, аренда и продажа земли, ликвидированные МУП. Напомним, в Казани ликвидирован МУП «ЖКХ Московского района», а Дирекция муниципальных жилищных программ находится в стадии ликвидации. Доходы от перечислений прибыли унитарных предприятий в 2024 году составили 94 млн рублей, бюджетные назначения выполнены в полном объеме.
На 1 января 2025 года в реестре Комитета земельных и имущественных отношений Казани числилось 4 633 договора аренды земельных участков общей площадью 1,2 тыс. га. В 2024 году Комитет реализовал право заключения 17 договоров аренды участков площадью 16 га с годовым размером арендной платы 123 млн рублей. В качестве неосновательного обогащения в прошлом году взыскали 94 млн рублей.
Поступления в бюджет от арендных платежей растут, подчеркнул председатель комитета. В 2024 году был заключен 61 договор аренды. Всего в республике действовало 177 договоров, благодаря которым город получил 174,4 млн рублей. Кроме того, было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков: в бюджет поступило 1,8 млрд рублей.
Общая балансовая стоимость имущества Казани — 351,57 млрд рублей
За 2024 год в казну Казани приняли 121 объект недвижимого имущества общей площадью 38 тыс. кв. м, в том числе объекты социальной сферы, объекты, принятые в результате ликвидации унитарных предприятий и др. Выбыло 160: они были реализованы в рамках приватизации или переданы учреждениям города, рассказал Галяутдинов. Полная статистика представлена ниже.
|Движимое имущество
|Год
|Принято
|Выбыло
|2022
|свыше 2000
|свыше 1000
|2023
|свыше 15000
|свыше 1600
|2024
|свыше 9000
|свыше 9000
|Недвижимое имущество
|2022
|49
|56
|2023
|71
|55
|2024
|121
|160
|Инженерная инфраструктура
|2022
|219
|129
|2023
|624
|578
|2024
|188
|136
При использовании имущества казны заключили 61 договор безвозмездного пользования на объекты нежилого фонда:
- государственные учреждения — 26;
- религиозные учреждения — 12;
- общественные организации — 16;
- благотворительные фонды — 5;
- общественные некоммерческие организации — 2.
В частности, четыре нежилых помещения в безвозмездное пользование получили общественные организации, занимающиеся поддержкой СВО.
Кроме того, в прошлом году продолжалась работа по изъятию земельных участков под строительство:
- автомобильной дороги по ул. Туфана Миннуллина — на сумму 29,4 млн рублей;
- Горьковского шоссе — на 58 млн рублей;
- Большого Казанского кольца — на 136,8 тыс. рублей.
По словам Галяутдинова, общая балансовая стоимость имущества в муниципальной собственности составляет 351,57 млрд рублей. В 2022-м она была равна 283,33 млрд, в 2023-м — 335,44 млрд рублей. Прирост муниципальной собственности за последние годы осуществляется за счет строительства и передачи в собственность города социальных объектов, подчеркнул докладчик.
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