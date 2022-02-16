В России возбудили уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения в Донбассе массовых захоронений местных жителей. Оно заведено по факту жестокого обращения с гражданским населением и применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

В Следкоме рассказали, что в августе — октябре 2021 года в районе города Снежное, поселка городского типа Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселка Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района нашли пять стихийных массовых захоронений. Из них эксгумированы останки не менее 295 человек, в том числе женщин разного возраста.

Они погибли при «неизбирательных обстрелах» со стороны Украины в 2014 году, считают в СКР. Ведомство намерено сделать все возможное для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: sledcom.ru

— Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на территории Донбасса является геноцидом. По его словам, по поводу особого статуса Донбасса не наблюдается подвижек, местных выборов на этой территории до сих пор нет. Кроме того, украинское правительство игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.



Татьяна Демина