Песков: можно приветствовать, что президент США действительно думает о российском народе

В Кремле прокомментировали обращение президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Штаты не пытаются дестабилизировать Россию и не нацелены на ее народ. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «это, наверное, должно нам импонировать».

— Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе, — заявил представитель Кремля.

Однако Песков обратил внимание, что россиянам было бы приятнее, если бы в речи Байдена не содержалось угроз. К тому же, по его мнению, американскому лидеру не помешало бы призвать украинцев «не стрелять друг в друга никогда», пишет ТАСС.

— И, наверное, позитивным является, что и президент США также констатирует готовность начать такие серьезные переговоры, — добавил Песков. Так он отреагировал на заявление Байдена продолжать решать вопросы дипломатическим путем, в том числе о гарантиях безопасности.

Накануне Байден сделал несколько заявлений относительно российско-американский отношений, украинского кризиса и проекта гарантий безопасности. Он заверил, что Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией.



— Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Хотя я ясно дал понять, что если Россия поставит под удар американцев на Украине, мы ответим решительно. И если Россия атакует США или наших союзников при помощи асимметричных средств вроде разрушительных кибератак на наши компании или критически важную инфраструктуру, то мы готовы ответить, — сказал Байден.

Татьяна Демина