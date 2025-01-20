Малый бизнес Татарстана попросит изменить требование о маркировке товара

Фото: Максим Платонов

Предприниматели Татарстана опасаются последствий требования об обязательной маркировке новых видов одежды, которое вводится с 1 марта текущего года. На конференции в Санкт-Петербурге они попросят сделать исключение для малого бизнеса.

— Когда ее (маркировку, — прим. ред.) разрабатывали, все обсуждалось с крупными сетями, а специфику тех, кто торгует на рынках и в торговых комплексах в мелких магазинчиках на 20 квадратных метрах, не учли. Возьмем, к примеру, нижнее белье. Вы представляете, сколько там позиций? Сейчас предстоит маркировка остатков — всего, что было закуплено ранее. Нам будет нужно взять каждый товар, занести его наименование и информацию о нем в карточку, сверить коды ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — прим. ред.), найти артикул. Таких наименований тысячи! Те, кто попал в эту третью волну с бельем, сейчас просто не знают, что делать, — рассказала сопредседатель татарстанской ассоциации «Бизнес в опасности» Юлия Самойлова.

Свою позицию выскажет целая делегация бизнеса РТ — представители торговых площадок Казани, Мамадыша, Бугульмы, оптового рынка «Тура».

— У нас есть конкретное предложение — пойти на компромисс и сделать маркировку добровольной. Кто-то уже вложился, купил принтеры, сканеры, компьютеры, и если у них есть возможность работать с марками, пусть работает. А те, кто не может это осилить финансово и физически, могут взамен взять на себя какие-то иные обязательства. Например, в нашей ассоциации каждый второй предприниматель активно помогает бойцам СВО, у них есть медали, ордена, грамоты, благодарственные письма. Помощь на добровольной основе будет продолжена. Но можно, например, ввести обязательную помощь в определенном объеме. Почему бы не запустить такой «пилот» в Татарстане и не направить деньги в более нужное русло?

Подробнее о проблемах, которые беспокоят коммерсантов в связи с переходом на цифровые коды, и об альтернативе, предложенной ими на замену новшеству, — в материале «Реального времени».