Президент США в инаугурационной речи пообещал вернуть Панамский канал

Фото: Максим Платонов

47-й президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи, транслировавшейся в прямом эфире телеканалом ABC News, пообещал вернуть Панамский канал под американскую юрисдикцию.

— Панамский канал никогда не нужно было отдавать, — заявил новый глава Белого дома, назвав передачу канала Панаме «глупым решением».

Трамп утверждает, что Панама нарушила условия соглашения, по которому США передали канал, назвав его самым крупным проектом, за который когда-либо брался Вашингтон. Он также напомнил о жертвах, понесенных при строительстве канала, где погибло более 30 тысяч человек.

Президент выразил недовольство высокими тарифами, которые американские суда вынуждены платить за проход по Панамскому каналу, соединяющему Тихий и Атлантический океаны.



Рената Валеева