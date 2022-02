Захарова попросила у СМИ США и Великобритании график «вторжений» России на год

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила СМИ США и Великобритании опубликовать график «вторжений» России на весь 2022 год. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Хотелось бы спланировать отпуск», — говорится в сообщении дипломата, где она обращается к изданиям Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д.

Следом Захарова выложила пост с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, лаконично подписав его «Утро 16 февраля 2022 года».

Накануне британское издание The Sun назвало время предполагаемого российского вторжения на Украину. Якобы оно должно состояться 16 февраля в 1.00 по британскому времени (то есть в 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому времени). Затем таблоид отредактировал статью о якобы планируемом «вторжении», написав, что минувшая ночь «прошла без происшествий».

11 февраля газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Джо Байден, участвуя в видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, назвал дату вторжения России на Украину — 16 февраля.







Дарья Акимова