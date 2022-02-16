Путин подписал закон, разрешающий приватизацию земель в санитарных зонах у воды

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизацию земельных участков, расположенных во втором поясе санитарных зон у рек, каналов, водохранилищ и озер. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее такие участки можно было сдавать в аренду, но нельзя приватизировать. Теперь их можно переводить из государственной или муниципальной собственности в частную. В правительстве России добавили, что дополнительных рисков загрязнения из-за нового закона не возникнет, так как требования санитарного законодательства надо соблюдать и при аренде, и при собственности земель.

Самые строгие правила существуют для участков в первом поясе зон санитарной охраны, вокруг источников воды для питьевых и бытовых целей.

В 2022 году начал действовать закон об упрощении оформления прав на старые дома, построенные до 14 мая 1998 года, упрощает порядок оформления прав на такие дома и на участки, где они стоят. Правда, этот участок должен находиться в границах населенного пункта, а земли должны принадлежать государству или муниципалитету.

Дарья Акимова