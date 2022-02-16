Госдума приняла законопроект об усилении защиты детей от педофилов

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности. Об этом сообщается на сайте Думы.

В частности, вводится наказание до одного года колонии за укрывательство тяжких преступлений против детей младше 14 лет. Также повышается ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, совершенное группой по сговору, с использованием СМИ или интернета или уже судимым за педофилию, с пяти до шести лет колонии.

Кроме того, теперь обязательно будет присутствовать психолог при допросе по таким делам потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет. Ранее его участие требовалось только тем, кому не исполнилось 14 лет.

Также принято решение считать отягчающим обстоятельством, если преступление совершил тот, кто живет вместе с детьми, занимается их воспитанием или образованием или защищает их интересы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

15 февраля Госдума приняла во втором чтении проект об ужесточении ответственности для педофилов. В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

Дарья Акимова