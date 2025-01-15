Застройщики сворачивают запуски новых проектов жилья

В наступившем году объемы жилищного строительства упадут на треть, прогнозируют эксперты

Фото: Олег Тихонов

Слабый спрос на рынке жилья на фоне недоступной ипотеки приведет к снижению запусков новых проектов, предупреждают эксперты. Ожидается, что объемы жилищного строительства в стране снизятся с 48 млн кв.м в 2024-м до 30—35 млн кв.м в 2025 году. Татарстанские застройщики подтверждают эти прогнозы. Анонсированные ранее проекты будут запущены лишь «при условии благоприятной экономической обстановки», уточняют девелоперы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Девелоперы задумываются, чтобы притормозить проекты»

В условиях существенного спада продаж без доступной ипотеки на рынке недвижимости застройщики заняли выжидательную позицию. Сдерживающим фактором также стали рекордно высокая ключевая ставка ЦБ и подорожание проектного финансирования.

— Поэтому сейчас многие девелоперы уже задумываются над тем, чтобы притормозить некоторые свои проекты, повременить с выходом на рынок ранее запроектированного жилья и коммерческой недвижимости, — сообщила «Реальному времени» коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.

— Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость денег и на то, насколько охотно девелоперы будут начинать новые проекты. Эти факторы, в свою очередь, отразятся на показателях через 2—2,5 года, — согласна с коллегой коммерческий директор компании «Унистрой» Гэльнур Валеева.

«Многие девелоперы уже задумываются над тем, чтобы притормозить некоторые свои проекты, повременить с выходом на рынок». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Девелоперы уже начали сдерживать вывод новых проектов. Причем эта тенденция наблюдается по всей стране. Так, к примеру, в Санкт-Петербурге на январь этого года строят суммарно 5,4 млн кв.м жилья, или на 18,4% меньше, чем на аналогичный период 2024-го, и на 28,8% меньше, чем на январь 2023-го. По сравнению с началом 2022-го текущие объемы строительства в Северной столице упали уже на 63,5%.

«Темпы строительства в республике будут снижены»

Январских данных о количестве выданных разрешений на строительство в Татарстане пока нет. Однако сами участники рынка недвижимости прогнозируют ощутимый спад в объемах ввода жилья. Для улучшения ситуации, по их словам, пока нет предпосылок:

— Ожидается, что ключевая ставка в 2025 году существенно не снизится, поэтому говорить о возвращении рыночной ипотеки пока преждевременно. Пока она остается выше 15%, можно считать, что рыночной ипотеки нет. В настоящее время рынок поддерживается только за счет семейной и IT-ипотеки. По прогнозам, показатели 2025 года будут на 10-15% ниже, чем в 2024 году, — сообщила Гэльнур Валеева.

скриншот презентации дом.рф

За последние пять лет себестоимость строительства в России выросла на 76%, подсчитал федеральный девелопер «РКС Девелопмент». Стройматериалы, услуги строителей и спецтехники существенно дорожали и в 2024 году, по отдельным позициям — сразу на 20%. К примеру, категория «работа и механизмы» выросла в цене на 18,3%, «фасадные, кровельные, светопрозрачные конструкции» — на 13,2%, «арматура и металл» — на 8%.

— Возведение жилищных комплексов теперь обходится очень дорого. Поэтому стоит ожидать, что в следующем году темпы строительства в республике будут снижены до налаживания ситуации на рынке, — считает заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «#СУВАРСНАМИ» Марсель Абдулхаев.

Непростую ситуацию в строительстве обсудили и на итоговой пресс-конференции раиса Татарстана. Сможет ли республика и дальше выполнять план по вводу жилья в таких условиях? «Строить жилье мы можем, сомнений нет. В том году по России было 110 млн кв.м. Вопрос — без инструментов для реализации ипотеки этот проект будет или замедляться, или будет ускоряться, — признал Рустам Минниханов. — Мы видим, что количество ипотечных кредитов сократилось уже на 30%, банковская ставка высокая. Это временно, все пройдет, экономика стабилизируется, но пока будет некий спад, к этому надо быть готовым».

За последние пять лет себестоимость строительства в России выросла на 76%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в Минстрое РТ, сообщая о спаде продаж новостроек и уходе с российского рынка ряда застройщиков, отмечали, что в республике «ситуация пока стабильная». Периодически проходят встречи с девелоперами для совместного обсуждения текущих строек. Что касается новых проектов жилья, одни компании решили повременить с глобальными планами, другие — проявляют осторожность.

Так, спецзастройщик «Ай-Кью Девелопмент» (входит в ГК «СМУ-88»), выкупивший в том году у исполкома Казани базу городского МУП «Городское благоустройство» за 346,9 млн рублей, заявил, что планирует построить жилой комплекс на этой земле площадью свыше 11 тысяч кв. м. Девелопер при этом уточнил, что планирует стартовать с проектом в 2025 году при условии благоприятной экономической обстановки.

Слабый спрос сократит запуск новых проектов

В наступившем 2025 году объемы жилищного строительства в России сократятся примерно на треть: на 27—38%, прогнозируют в «Дом.РФ». Аналитики подсчитали, что показатели упадут с 48 млн квадратных метров жилья до 30—35 млн кв.м.

— Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков, как следствие, увеличатся риски падения ввода жилья в эксплуатацию с 2027 года, — полагают в госкомпании.

скриншот презентации дом.рф

Низкий спрос на жилые новостройки эксперты связывают с высокими процентными ставками ипотечного кредитования. По их мнению, скорее всего, рыночная ипотека останется недоступной в течение всего 2025-го, поскольку средняя ключевая ставка ЦБ по году составит около 20%.

скриншот презентации дом.рф

Прогнозируя ситуацию в целом на ближайшие два года, аналитики заявили о сокращении выдачи ипотек и запусков новых проектов. Так, в 2025-м объемы выданных жилищных кредитов упадут до 1—1,2 млн штук на общую сумму 3,8—4 трлн рублей. Для сравнения — в 2024-м россияне взяли ипотеку на 5 трлн рублей. Восстановление рынка ипотечного кредитования предвещают не ранее 2026 года при условии снижения ключевой ставки.

Стоимость «квадрата» жилья при этом продолжит расти, считают эксперты. Новостройки будут дорожать на уровне инфляции, а на вторичном рынке — чуть выше нее, поскольку спрос в этом сегменте поддержат сделки за наличные.