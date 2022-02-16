Российские лыжники стали третьими в финале командного спринта на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжники стали третьими в финале командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. Бронзу в копилку медалей ОКР принесли Александр Большунов и Александр Терентьев.

Первыми в командном спринте стали лыжники из Норвегии с результатом 19 минут 22,99 секунды. Серебро у Финляндии, отставшей от победителей на 2,46 секунды.

Это вторая за сегодня бронза в командном спринте на Олимпийских играх. Третье место и у российских лыжниц Натальи Непряевой и Юлии Ступак.

