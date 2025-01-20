Трамп может подписать указ о запрете для США выделять новую иностранную помощь

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который ограничит выделение новой иностранной помощи, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в будущей администрации. Согласно информации издания, указ будет подписан уже в понедельник, пишет «Интерфакс».

Два высокопоставленных представителя будущей администрации заявили, что Дональд Трамп намерен прекратить выделение новой иностранной помощи за исключением случаев, когда она соответствует стратегическим целям США.

Главная цель этого шага — предотвратить «попадание денег американских налогоплательщиков в руки групп, работающих против США», подчеркивает газета.

— США и американцы — одни из самых щедрых людей во всем мире. Но при этом в настоящий момент нам надо понять: внешняя политика — также и внутренняя, и если она не совпадает с нашими интересами, дяде Сэму больше не надо открывать свою чековую книжку, — заявил Daily Mail член будущей администрации.

Согласно ожидаемому указу, все новые выплаты за рубеж будут подлежать контролю со стороны государственного секретаря США.

Данное решение может иметь значительные последствия, поскольку Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, тратя на эти цели до $76 млрд в год. От финансовой поддержки США, в частности, зависит работа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал политику предоставления финансовой помощи за рубеж без гарантий возврата средств или получения аналогичной компенсации для США. Этот указ, по всей видимости, является воплощением его принципиальной позиции по данному вопросу.



Рената Валеева