Менеджеры по продажам, продавцы и водители останутся самыми востребованными профессиями в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители останутся самыми востребованными профессиями на российском рынке труда в 2025 году, пишет «Прайм» со ссылкой на главного эксперта HeadHunter по рынку труда Наталью Данину. По ее словам, эта тройка лидеров сохраняет свои позиции второй год подряд и, вероятно, останется таковой и в 2025 году.

Данина отметила, что при этом спрос на «классические» квалифицированные специальности, такие как бухгалтеры, врачи и юристы, снизился по сравнению с рабочими, производственными специальностями и профессиями в сфере складской логистики.

— Пользующиеся повышенным спросом профессии можно разделить на несколько групп: массовые (преимущественно в розничной торговле, логистике, общепите), рабочие и производственные, а также IT-специальности со взаимодействием с искусственным интеллектом и другими трендовыми технологиями. На первые две группы приходится две трети всех открытых вакансий в стране, именно в них сосредоточен основной дефицит кадров, — пояснила эксперт.

Реальное время / realnoevremya.ru

Она прогнозирует закрепление позиций «синих воротничков» в числе профессий с повышенным спросом по итогам этого года. По мнению Даниной, маловероятный массовый приток рабочей силы в эти профессии не снизит спрос, а лишь ослабит остроту дефицита.

Эксперт добавила, что, хотя автоматизация и беспилотные технологии могут повлиять на снижение спроса в будущем, в 2025 году эти факторы вряд ли будут иметь массовый характер, а значит, дефицит кадров в указанных сферах сохранится.

Рената Валеева