Торгпреду Татарстана в Беларуси назначили оклад в $2,75 тыс.

Фото: Олег Исаков

Торгово-экономическому представителю Татарстана в Республике Беларусь установили оклад в размере $2,75 тыс. в месяц (более 280 тыс. рублей по текущему курсу рубля), следует из указа раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Согласно документу, такая ставка для татарстанского чиновника в братской стране введена задним числом — с 20 июня 2024 года.

Как писало «Реальное время», главой представительства Татарстана в Беларуси в апреле 2024-го был назначен Ильхам Кашапов, ранее руководивший Пестречинским районом.

Отметим, что ему установлено самое маленькое вознаграждение среди представителей республики в иностранных государствах — столько лишь у постпреда Татарстана в Азербайджане. У их коллеги в Туркменистане на $10 больше — $2,76 тыс. У представителя Татарстана в Узбекистане — $3,04 тыс. Полномочный представитель республики в Казахстане получает $3,26 тыс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оклады торгово-экономических представителей Татарстана в Китае и в Объединенных Арабских Эмиратах одинаковы — $3,96 тыс. Вознаграждение торгпреда республики в Финляндии составляет $3,87, в Швейцарии и в Германии — по $3,86 тыс.

Торгово-экономическому представителю Татарстана в Чехии платят чуть больше — $4,25 тыс. в месяц, а полномочному представителю Татарстана в Турции — $4,51 тыс.

Наибольший оклад установлен полномочному представителю Татарстана во Франции — $5,77 тыс. (почти 588 тыс. рублей) До этого уровня значительно не дотягивает даже постпред республики при Торговом представительстве Российской Федерации в США, который получает $4,03 тыс. в месяц.

Все выплаты производятся из бюджета Татарстана.



Ольга Машина