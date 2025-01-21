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В аэропорту Казани отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов

07:41, 21.01.2025
В аэропорту Казани отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Мария Зверева

В аэропорту столицы Татарстана сняли все ограничения, сообщили в Росавиации.

Напомним, что авиакомпания Nordwind скорректировала расписание рейсов в/из Казани из-за ограничений в Международном аэропорту. Задержали рейсы из Кемерово, Иркутска, Душанбе и Омска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Анастасия Фартыгина

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