В аэропорту Казани отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту столицы Татарстана сняли все ограничения, сообщили в Росавиации.
Напомним, что авиакомпания Nordwind скорректировала расписание рейсов в/из Казани из-за ограничений в Международном аэропорту. Задержали рейсы из Кемерово, Иркутска, Душанбе и Омска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.