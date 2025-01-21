Минобороны: над регионами России уничтожили 55 беспилотников

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны сообщило о перехвате 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над шестью российскими регионами в ночь на 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника над Брянской областью, 12 — над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — над Воронежской, четыре — над Саратовской и один — над Курской областями.

В результате падения нескольких сбитых беспилотников в Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.



Вчера с 06.00 до 07.00 дежурные силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Татарстана. В результате попытки атаки БПЛА на промышленные предприятия в Казани обломок упал рядом с домом на улице Можайского.