Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении свободы за пытки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет за подобные действия.



В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки. Так, к целям осуществления пыток отнесли запугивание — способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких‑либо действий под страхом пытки.



В статью о принуждении к даче показаний УК РФ вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей или лиц, проводящих дознание, но и сотрудников ФСИН России.

В Госдуму законопроект в декабре внесли депутат ГД Павел Крашенинников и сенаторы РФ Андрей Клишас и Владимир Полетаев.

В декабре прошлого года правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти. У Кабмина, согласно отзыву, не было претензий к документу.

Маргарита Головатенко