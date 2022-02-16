Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении свободы за пытки
Госдума приняла в первом чтении законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет за подобные действия.
В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки. Так, к целям осуществления пыток отнесли запугивание — способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких‑либо действий под страхом пытки.
В статью о принуждении к даче показаний УК РФ вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей или лиц, проводящих дознание, но и сотрудников ФСИН России.
В Госдуму законопроект в декабре внесли депутат ГД Павел Крашенинников и сенаторы РФ Андрей Клишас и Владимир Полетаев.
В декабре прошлого года правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти. У Кабмина, согласно отзыву, не было претензий к документу.
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