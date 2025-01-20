К концу недели в Татарстане днем похолодает до -12, ночью до -28

Фото: Динар Фатыхов

В прошедшие выходные погода в Татарстане была спокойной и слабоморозной, с небольшими осадками и температурой на 5—8 °C выше нормы, сформированной под влиянием атлантического циклона. Однако уже сегодня, 20 января, в конце дня и вечером, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет изменения. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В предстоящие сутки, 21 января, погода будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, что приведет к небольшому, местами умеренному снегу, метелям с ухудшением видимости до 1—2 км и сильному северо-западному ветру с порывами до 16—21 м/с. Температура воздуха понизится до от -7 до -12 °C, на дорогах ожидается гололедица.

В среду, 22 января, местами сохранится небольшой снег, метель и ветер до 18 м/с. Днем влияние окажет антициклон, осадки прекратятся, а ветер ослабнет. Температура продолжит понижаться до от -14 до -19 ночью и до от -12 до -17 °C днем.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В четверг, 23 января, существенных осадков не ожидается, а столбики термометров ночью и утром опустятся до -23, местами до -28, днем ожидается от -10 до -15 °C.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу, 24-25 января, местами возможен небольшой снег, температура ночью составит от -12 до -17, днем от -7 до -12 °C.

Рената Валеева