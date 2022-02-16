На пенсии россияне хотели бы ежемесячно получать около 55,5 тысячи рублей — это много или мало?

Жители России, находясь на пенсии, хотели бы получать в среднем около 55,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании СберНПФ. Мужчины называли сумму порядка 60 тысяч рублей в месяц, женщины — 51 тысячу рублей.

Россияне до 30 лет желают пенсионный доход в 60 тысяч рублей, тогда как граждане старше 60 лет согласны на 33 тысячи рублей.

Самую большую пенсию хотели бы получать жители Москвы — 83,9 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 77,4 тысячи рублей, Хабаровска — 74,6 тысячи рублей, Владивостока — 73,8 тысячи рублей, и Тюмени — 68,8 тысячи рублей. Меньше всего нужно жителям Астрахани — 42,1 тысячи, Пензы — 42,9 тысячи, Саратова — 43,3 тысячи, Набережных Челнов — 45,3 тысячи, и Оренбурга — 47 тысяч рублей.

87% россиян считают необходимым иметь на пенсии собственные накопления для решения различных ситуаций. Кроме того, важными вещами в пожилом возрасте граждане назвали качественную медицину (96%), собственное жилье (94%), современную бытовую технику (93%), полноценное питание (91%), возможность путешествовать (82%) и свой автомобиль (69%).

Фото: pfr.gov.ru

55,5 тысячи рублей — это:

$728,6, или €643,6, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. 3,5 средней пенсии в России в декабре 2021 года — по данным Росстата, она составляла 15 842 рубля.

в России в декабре 2021 года — по данным Росстата, она составляла 15 842 рубля. Почти три средние страховые пенсии неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году — это около 19 тысяч рублей.

неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году — это около 19 тысяч рублей. Почти четыре средних размера страховой пенсии работающих пенсионеров — она составляет 14 тысяч рублей.

работающих пенсионеров — она составляет 14 тысяч рублей. На 9,9 тысячи рублей больше , чем сумма, которую россияне называли в рамках аналогичного исследования в прошлом году — тогда респонденты говорили о сумме в 45,6 тысячи рублей.

, чем сумма, которую россияне называли в рамках аналогичного исследования в прошлом году — тогда респонденты говорили о сумме в 45,6 тысячи рублей. В 8,4 раза больше фиксированной части пенсии, получаемой работающими россиянами, — она с 2022 года достигает 6 564 рублей.

фиксированной части пенсии, получаемой работающими россиянами, — она с 2022 года достигает 6 564 рублей. В 4,3 раза больше повышенной фиксированной выплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой степени — им выплачивается дополнительно к страховой пенсии 12 802,2 рубля.

Фото: Дмитрий Резнов

На 10,5 тысячи рублей меньше среднего совокупного дохода работающих пенсионеров — Минтруд РФ оценил его в 66 тысяч рублей.

среднего совокупного дохода работающих пенсионеров — Минтруд РФ оценил его в 66 тысяч рублей. Пять прожиточных минимумов для пенсионера — в 2022 году он установлен в размере 10 882 рублей.

— в 2022 году он установлен в размере 10 882 рублей. Около 25 надбавок за иждивенца — родители-пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или дети-студенты очного отделения, могут получить от государства 2 188,10 рубля.

— родители-пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или дети-студенты очного отделения, могут получить от государства 2 188,10 рубля. В 6,7 раза выше средней пенсии в стране 11 лет назад — тогда она составляла 8 203 рубля.

в стране 11 лет назад — тогда она составляла 8 203 рубля. На €157 евро меньше усредненной пенсии по Германии — около €800 в месяц. И на €357 меньше, чем получат мужчины-пенсионеры в этой стране — чуть более 1000 евро.

усредненной пенсии по Германии — около €800 в месяц. И на €357 меньше, чем получат мужчины-пенсионеры в этой стране — чуть более 1000 евро. В два раза меньше пенсии в США — там она составляет примерно $1500 в месяц.

Дарья Акимова