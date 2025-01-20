Дональд Трамп прибыл в Капитолий для церемонии инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий, где в ближайшие часы состоится торжественная церемония инаугурации. Американские телеканалы ведут прямую трансляцию этого события.

В сопровождении приглашенных лиц Трамп прошел в один из залов Капитолия, где ведущий церемонии поприветствовал избранного президента и членов его будущей администрации.

В 12:00 по восточному времени (20:00 мск) Трамп принесет присягу и официально вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки. После присяги он выступит с инаугурационной речью, в которой, как ожидается, обозначит ключевые цели и приоритеты своей администрации на ближайшие четыре года.

После инаугурационной речи, в соответствии с американской традицией, уходящий президент Джо Байден покинет церемонию на вертолете.

Затем Дональд Трамп в президентской комнате в здании Капитолия подпишет ряд ключевых документов, в том числе указы, регулирующие различные сферы, такие как безопасность границ, добыча нефти и газа. Как ранее заявлял Трамп, он намерен в первый же день на посту президента подписать ряд важных документов, которые определят направление его политики.

Рената Валеева