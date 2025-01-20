Дональд Трамп прибыл в Капитолий для церемонии инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий, где в ближайшие часы состоится торжественная церемония инаугурации. Американские телеканалы ведут прямую трансляцию этого события.
В сопровождении приглашенных лиц Трамп прошел в один из залов Капитолия, где ведущий церемонии поприветствовал избранного президента и членов его будущей администрации.
В 12:00 по восточному времени (20:00 мск) Трамп принесет присягу и официально вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки. После присяги он выступит с инаугурационной речью, в которой, как ожидается, обозначит ключевые цели и приоритеты своей администрации на ближайшие четыре года.
После инаугурационной речи, в соответствии с американской традицией, уходящий президент Джо Байден покинет церемонию на вертолете.
Затем Дональд Трамп в президентской комнате в здании Капитолия подпишет ряд ключевых документов, в том числе указы, регулирующие различные сферы, такие как безопасность границ, добыча нефти и газа. Как ранее заявлял Трамп, он намерен в первый же день на посту президента подписать ряд важных документов, которые определят направление его политики.
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