Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин получил обращение Государственной думы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Он принял его к сведению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Несмотря на рассмотрение вопроса о признании ЛНР и ДНР, в московском Кремле признают, что осуществление такого шага не коррелируется с Минскими соглашениями, пишет ТАСС.

15 февраля Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Депутаты считают, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз. Документ незамедлительно направили Путину.



Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то это будет означать выход Российского государства из Минских соглашений.



Татьяна Демина