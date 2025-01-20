Госдума поддержала законопроект о контроле за военнослужащими на УДО

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Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно (УДО). Об этом сообщили в РИА «Новости».

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовно-исполнительный кодекс России. Согласно новым правилам, командование воинских частей будет осуществлять контроль за поведением военнослужащих, которые получили условно-досрочное освобождение, что соответствует действующим нормам для условно осужденных.

Кроме того, законопроект наделяет Министерство юстиции России полномочиями по определению порядка контроля за такими военнослужащими. В частности, министерство будет отвечать за ведение персонального учета лиц, подлежащих контролю, а также за установление порядка их регистрации в уголовно-исполнительной инспекции с указанием периодичности явки.



Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру восстановления срока принятия наследства для родственников военнослужащих, погибших в ходе СВО.



Анастасия Фартыгина