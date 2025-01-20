В Бугульме пенсионерка лишилась 2 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

Фото: Михаил Захаров

86-летняя пенсионерка из Бугульмы потеряла 2 млн рублей в попытке заработать на инвестициях. Она поверила роликам, рекламирующим подработку в интернете, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Посмотрев ролик, пенсионерка оставила заявку со своими контактными данными. Перезвонивший ей злоумышленник представился Дмитрием и предложил начать инвестировать, чтобы впоследствии получить свои средства с процентами. Поверив ему, женщина открыла брокерский счет и переводила на него средства со своих накопительных счетов в двух банках.

Когда она захотела получить денежные средства, мошенник заявил, что сначала нужно оплатить дополнительные налоги, страховки и т.д. Жертва перевела на указанные счета суммы от 5 до 300 тыс. рублей. Лишь после того, как собеседник продолжил требовать деньги, она обратилась в полицию.



Напомним, недавно в Казани пенсионерка стала жертвой мошенников, которые выдали себя за ее бывших руководителей. Злоумышленники похитили у нее 350 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина