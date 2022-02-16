Муфтии России помолились за успех Камилы Валиевой

Фото: Ринат Назметдинов

Муфтии Духовного управления мусульман (ДУМ) России прочли молитву в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы прочитали дуа с просьбой разрешения ситуации с Камилой Валиевой. Голос наш был услышан. Желаем Валиевой побед и уверенно представлять нашу страну на столь ответственных соревнованиях», — заявил зампред Духовного управления мусульман Рушан Аббясов.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что религиозные деятели из-за своей работы не всегда могут следить за спортивными новостями, но ситуация в Пекине с Камилой заставила обратить на нее внимание.

Он отметил, что в трудное время вера помогает превозмочь любые трудности, и пожелал олимпийцам преодолеть предвзятое к ним отношение.

Фото: olympic.ru

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выразил поддержку российской фигуристке, уроженке Казани Камиле Валиевой в Instagram. Он выложил фрагмент интервью с фигуристкой и написал: «Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся!»



Выступив с короткой программой в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине, Валиева получила 82,16 балла и заняла лидирующее место. Несмотря на то, что она выполнила тройной аксель с ошибкой, с трибун 15-летней фигуристке аплодировали стоя.

Максим Кокунин