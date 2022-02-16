Следком ищет пострадавших от действий казанского «маньяка» Игоря Птицина

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет Татарстана ищет пострадавших от действий экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии Игоря Птицина, обвиняемого в совершении серии нападений на женщин, осуществленных в период с 2009 по 2017 год на территории Кировского и Авиастроительного районов Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Поиск ведется «в целях установления всех эпизодов преступных действий» Птицина. Пострадавших просят обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Татарстану, которое находится в Казани по улице Наки Исанбета, 57, или позвонить по телефону 8(843) 221-73-81.

Фото: Ирина Плотникова

Пока известно только о следующих событиях — «Реальное время» восстановило хронологию:

21—22 августа 2009 года — изнасилование и убийство 30-летней женщины в Авиастроительном районе в районе улицы Тэцевской. После сексуального насилия преступник нанес жертве не меньше трех ударов по голове.

26 мая 2011 года — покушение на убийство в лесном массиве недалеко от остановки «Озеро Лебяжье». Женщина получила три удара по голове, но избежала сексуального насилия.

17 июля 2011 года — насильственные действия сексуального характера и убийство 16-летней в лесопосадке на улице Воровского. Через 2 недели девушке должно было исполниться 17 лет.

19 августа 2011 года — убийство после покушения на изнасилование 17-летней студентки Академии правосудия в лесу у озера Глубокого. Речь идет о резонансном убийстве Дарьи Максимовой.

21 июля 2013 года — покушение на изнасилование и ножевое ранение женщины в живот в районе озера Глубокого.

3 июля 2016 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства близ озера Глубокого: преступник угрожал жертве ножом, но та смогла вырваться и сбежать.

7 августа 2017 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства около озера Глубокого: женщина не испугалась приставленного ножа и сбежала.

Вину Птицин признал и заявил, что раскаивается. Сейчас он находится под арестом. По данным источников «Реального времени», эксперты московского института им. Сербского выявили у обвиняемого некие проблемы по части душевного здоровья, однако дали четкое заключение — на момент инкриминируемых событий он полностью осознавал, что делает, и сейчас тоже осознает.