В Казани в 2024 году зарегистрировали более 9 тыс. сделок с новостройками

Фото: Максим Платонов

В Казани в 2024 году было заключено более 9 тыс. сделок с новостройками, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. По данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», несмотря на общую тенденцию снижения объемов сделок в мегаполисах России, Казань продемонстрировала минимальное сокращение среди городов-миллионников на уровне 9%.

Всего в столице Татарстана реализовали более 460 тыс. кв. м нового жилья за год.

По словам Евгения Белокурова, коммерческого директора «Яндекс Недвижимости», наименьшее влияние изменений рыночной ситуации оказали мегаполисы с высокой ценой на первичном рынке, в том числе Казань. В то время как сокращение объемов сделок в доступных сегментах продолжает наблюдаться, высокий интерес к новостройкам бизнес— и элит-класса компенсирует это снижение.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Артем Советников, руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек», также заявил, что в 2025 году объемы планируемого ввода жилья соответствуют уровню 2024 года, однако отметки нового строительства будут ниже. Ожидается, что в следующем году объем сделок может снизиться на 20% в связи с текущей политикой регулятора и изменениями валютных курсов.

Напомним, что в Татарстане запланирован ввод не менее 3,26 млн кв. м жилья в 2025 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.



Анастасия Фартыгина