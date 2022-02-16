Появились первые эскизы финалистов архитектурной концепции нового здания театра им. Камала
В среду, 16 февраля, в Казани проходит заседание жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Прямая трансляция мероприятия ведется на YouTube.
Финалисты из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая, Штутгарта представили первые эскизы архитектурной концепции нового здания театра имени Камала.
Архитекторы постарались учесть удобное расположение главного входа в театр, направление пешеходного потока от остановок общественного транспорта, возможные сценарии передвижения по району и др.
Победителей конкурса объявят в четверг, 17 февраля, на пресс-конференции.
Восемь финалистов конкурса приезжали в театр им. Камала еще в ноябре. В финал вышли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии.
О том, каким будет новое здание театра, читайте в материале «Реального времени».
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