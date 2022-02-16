Появились первые эскизы финалистов архитектурной концепции нового здания театра им. Камала

Фото: скриншот

В среду, 16 февраля, в Казани проходит заседание жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Прямая трансляция мероприятия ведется на YouTube.

Финалисты из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая, Штутгарта представили первые эскизы архитектурной концепции нового здания театра имени Камала.

Фото: скриншот

Архитекторы постарались учесть удобное расположение главного входа в театр, направление пешеходного потока от остановок общественного транспорта, возможные сценарии передвижения по району и др.

Фото: скриншот

Победителей конкурса объявят в четверг, 17 февраля, на пресс-конференции.

Фото: скриншот

Восемь финалистов конкурса приезжали в театр им. Камала еще в ноябре. В финал вышли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии.

Фото: скриншот

О том, каким будет новое здание театра, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко