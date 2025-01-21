В Казани число укрытий в подвалах домов выросло на 500 и превысило численность населения

Теперь воспользоваться ими смогут свыше 1,7 млн человек

Фото: Олег Исаков

Количество укрытий в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов в Казани увеличилось до 1,7 тыс., что на 500 больше, чем было подготовлено в прошлом году. Теперь воспользоваться ими смогут свыше 1,7 млн человек, что превышает население города, которое составляет чуть более 1,3 млн жителей. Это отмечает мэрия Казани.

Увеличение числа укрытий стало результатом выполнения поручения мэра города Ильсура Метшина. Администрации районов совместно с управляющими компаниями активно работают над приведением подвальных помещений в нормативное состояние.

В декабре Метшин поднял вопрос о том, что многие жители города не знали, куда эвакуироваться и как себя вести во время атаки беспилотников.

— Получили от многих горожан обратную связь, из которой четко было понятно, что у людей нет понимания того, как в данной ситуации себя вести. Кто-то был информирован, кто-то не знал, куда идти, как себя вести. Вот мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной. Это работа и все разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами, — отметил Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам начальника управления гражданской защиты Сергея Чанкина, в 2022–2023 годах была проведена инвентаризация, в ходе которой определили более 2,5 тыс. подходящих помещений. После повторной инвентаризации в октябре–ноябре 2024 года количество укрытий составило 1,2 тысячи, а на сегодняшний день их уже около 1,7 тысячи.

Сейчас ведется работа по балансировке обеспечения укрытиями микрорайонов, где их недостаточно, в том числе изучается опыт приграничных городов. Рассматривается возможность использования быстровозводимых укрытий.

Чанкин также пояснил разницу между убежищами и укрытиями: первые находятся на предприятиях, работающих в ЧС, а вторые — это заглубленные помещения для населения, включая подвалы, паркинги и другие объекты, не препятствующие проходу людей в случае опасности.

Управляющие компании многоквартирных домов продолжают приводить укрытия в нормативное состояние, осушая подвалы от грунтовых вод и проводя необходимый ремонт.

Рената Валеева