Турпоток из России на китайский остров Хайнань в 2024 году вырос в 11 раз

Хайнань посетили 178,4 тыс. россиян

Фото: Мария Зверева

По итогам 2024 года турпоток из России на китайский остров Хайнань достиг 178,4 тыс. человек. В 2023-м этот показатель был меньше в 11 раз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Общий иностранный турпоток тоже увеличился: остров посетили более миллиона гостей. По итогам текущего года Хайнань надеется принять 1,5 млн туристов.

— Россия является крупнейшей страной — поставщиком иностранных туристов на Хайнань. Туристические власти острова уделяют российскому рынку особое внимание. В 2025 году мы продолжим активно сотрудничать с российскими партнерами. Планируем ездить в Россию для участия в международных туристических выставках, посещать туристические агентства, размещать рекламу. Запланирована также неделя туризма и культуры на острове Хайнань, которая пройдет в рамках перекрестных годов Китая и России», — рассказал АТОР представитель отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Хайнань г-н Сун Ши.

Напомним, турпоток россиян на Мальдивы в 2024 году достиг рекорда в 225 тыс. визитов. Всего туда прибыло 2 млн туристов.

Галия Гарифуллина